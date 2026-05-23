Renomovaná americká organizácia Environmental Working Group (EWG) vydala svoju v poradí už 20. výročnú správu o ochrane pred slnkom. Výsledky sú alarmujúce: trh je stále zaplavený produktmi s klamlivými tvrdeniami. Z takmer 2 800 preverených produktov splnila prísne bezpečnostné kritériá len pätina.
Šokujúci test: Krémy chránia o polovicu menej, než sľubujú
EWG publikovala v odbornom časopise Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine štúdiu, v ktorej otestovala 51 bežných opaľovacích prípravkov. Výsledky ukázali, že produkty v priemere poskytovali len 59 % z deklarovanej SPF ochrany proti UVB žiareniu a iba 24 % z očakávanej ochrany proti nebezpečnému UVA žiareniu.
Ešte horšia situácia nastala v Austrálii, kde spotrebiteľská organizácia CHOICE zistila, že 16 z 20 populárnych krémov úplne zlyhalo. Produkt s označením SPF 50+ mal v laboratóriu reálne ochranné číslo len na úrovni SPF 4. Dôvodom je zastaraný systém testovania na ľuďoch. Laboratóriá totiž čelia obrovskému tlaku značiek, aby potvrdili nimi želané vysoké číslo.
Pre bežné potreby postačuje kupovať ochranné prvky s SPF 50, zhodujú sa odborníci; Foto: ADraganShutterstock.com
Odborníci preto varujú pred kupovaním produktov s označením SPF 70, 80 či 100+. Ide podľa nich o marketing, ktorý v ľuďoch vyvoláva falošný pocit bezpečia. V skutočnosti je rozdiel minimálny: SPF 50 blokuje 98 % UVB lúčov, zatiaľ čo SPF 100 blokuje 99 %. Vysoké číslo vás neochráni pred spálením, ak krém neaplikujete opakovane.
Spreje na opaľovanie: Rýchla aplikácia, vysoké riziko
Hoci sú spreje mimoriadne populárne najmä u rodičov neposedných detí, experti z EWG odporúčajú radšej siahnuť po klasickom mlieku alebo tuhej tyčinke. Pri sprejoch totiž hrozia dve zásadné riziká:
- Vdychovanie chemikálií: Jemné aerosolové častice sa dostávajú priamo do pľúc, čo môže vyvolať dýchacie problémy.
- Nerovnomerná vrstva: Vietor a nesprávny postrek často spôsobia, že na pokožke zostanú nechránené miesta, ktoré slnko okamžite spáli.
Zlaté pravidlá: Ako si správne vybrať opaľovací krém?
Najlepší opaľovací krém je ten, ktorý reálne a radi používate každý deň. Podľa 20-ročného výskumu EWG by ste sa mali držať týchto zásad:
- Uprednostnite minerálnu ochranu: Hľadajte krémy, kde je hlavnou aktívnou zložkou oxid zinočnatý. Je to zlatý štandard, zostáva totiž na povrchu kože, nevstrebáva sa a poskytuje vyváženú ochranu pred UVA aj UVB.
- Vyhnite sa parfumom: Vyberajte si produkty s označením „fragrance-free“ (bez parfumácie), aby ste znížili riziko alergickej reakcie.
- Zvoľte mlieko namiesto spreja: Natieranie mliekom alebo krémom zaručí poctivú a rovnomernú vrstvu bez rizika vdýchnutia chemikálií.
- Nenaháňajte sa za vysokým SPF: Krém s SPF 30 alebo SPF 50, ktorý si poctivo natriete každé dve hodiny a po každom vyjdení z vody, vás ochráni stonásobne lepšie ako jednorazová aplikácia faktoru SPF 100, dodávajú experti.