Najvplyvnejšie európske mocnosti vystúpili s ostrou diplomatickou kritikou namierenou proti politike súčasného izraelského kabinetu. Lídri Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka a Talianska vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom ultimátne vyzvali Izrael na okamžité zastavenie rozširovania židovských osád na Západnom brehu Jordánu. Európska štvorka rázne odmietla rétoriku niektorých izraelských ministrov obhajujúcich anexiu Predjordánska a varovala medzinárodné stavebné korporácie, že účasťou na projektoch v okupovanej zóne E1 priamo riskujú porušenie medzinárodného práva.
Kritická zóna E1: Plán na rozdelenie Palestíny čelí odporu
Vyhlásenie, ktoré oficiálne publikovala talianska vláda, reaguje na dramatické zhoršenie bezpečnostnej situácie v regióne za posledné mesiace. Európski lídri poukazujú na to, že násilie zo strany radikálnych izraelských osadníkov dosahuje nebývalé rozmery. Najväčším jablkom sváru je však masívny stavebný projekt v takzvanej zóne E1, kde Tel Aviv plánuje vybudovať tisícky nových bytov.
Hlavné dôvody, prečo európske mocnosti odmietajú stavebné plány v zóne E1 v máji 2026:
- Geografické rozdelenie: Výstavba novej štvrte v rámci existujúcej osady Ma'ale Adumim by fakticky rozdelila Západný breh Jordánu na izolovanú severnú a južnú časť.
- Likvidácia dvoch štátov: Projekt priamo znemožňuje vznik ucelenej palestínskej aglomerácie, ktorá by spájala východný Jeruzalem s Betlehemom a Ramalláhom. Práve toto územie považujú Palestínčania za jadro svojho budúceho štátu.
- Porušenie medzinárodného práva: Text vyhlásenia pripomína, že židovské osady na Západnom brehu sú z hľadiska globálnych právnych noriem nelegálne.
„Politika a postupy izraelskej vlády, ktoré zahŕňajú ďalšie upevňovanie kontroly, vážne narúšajú stabilitu a definitívne pochovávajú vyhliadky na mierové riešenie v podobe dvoch štátov,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku európskych lídrov.
Násilie zo strany izraelských osadníkov dosahuje nebývalé rozmery. Medzinárodné právo je v tejto veci jednoznačné: izraelské osady na Západnom brehu sú nelegálne a spoločnosti uchádzajúce sa o zákazky v zóne E1 riskujú právne postihy.
Výzva k Tel Avivu: Vyšetrite útoky a uvoľnite peniaze
Západný breh Jordánu, ktorý Izrael vojensky okupuje už od roku 1967, zažíva permanentnú eskaláciu napätia od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Podľa monitoringu OSN a palestínskych úradov sa útoky extrémistických skupín osadníkov dramaticky znásobili po vypuknutí nového konfliktu na Blízkom východe na konci februára tohto roka.
Požiadavky európskej štvorky adresované izraelskej vláde:
- Zastavenie expanzie: Okamžite zmraziť rozširovanie administratívnych právomocí a výstavbu infraštruktúry na palestínskych územiach.
- Vyvodenie trestnej zodpovednosti: Dôsledne vyšetriť všetky útoky radikálnych osadníkov voči civilnému obyvateľstvu a preveriť podozrenia z neprimeraného násilia zo strany izraelských bezpečnostných zložiek.
- Zrušenie finančnej blokády: Odblokovať zadržiavané finančné prostriedky a zrušiť ekonomické obmedzenia uvalené na Palestínsku samosprávu, ktoré likvidujú tamojšie hospodárstvo.
Diplomatická ofenzíva Londýna, Paríža, Berlína a Ríma predstavuje jeden z najsilnejších koordinovaných tlakov na Izrael v otázke kolonizácie Predjordánska za posledné roky. Hoci izraelská vláda dlhodobo obhajuje výstavbu v osade Ma'ale Adumim bezpečnostnými a historickými záujmami, strata jednoznačnej podpory kľúčových európskych spojencov ju vystavuje rastúcej medzinárodnej izolácii. Rozuzlenie tohto tlaku ukáže, či je Tel Aviv ochotný riskovať ekonomické a politické partnerstvá so západnou Európou kvôli expanzii v zóne E1.