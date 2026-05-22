Európska únia stojí pred bezprecedentným ohrozením svojej priemyselnej a komunikačnej infraštruktúry. Energetická a ekonomická bezpečnosť eurobloku patrili k hlavným bodom rokovaní ministrov členských krajín EÚ na zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Bruseli. Slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková po stretnutí varovala, že pretrvávajúci konflikt na Blízkom východe odrezal svetové trhy od pätiny dodávok ropy a plynu, čo masívne vyháňa ceny nahor. Únia navyše čelí novej, doteraz nepoznanej hrozbe v podobe možného iránskeho útoku na strategické podmorské telekomunikačné káble.
Energetický šok: Svet prišiel o pätinu dodávok LNG a ropy
Hoci hlavnými odberateľmi surovín z Perzského zálivu sú ázijské krajiny, ochromenie dopravy v kritických morských uzloch zasiahlo globálnu ekonomiku ako bumerang. Pretrvávajúce snahy o odblokovanie strategického Hormuzského prielivu zatiaľ nepriniesli definitívnu stabilitu, čo vyvoláva vážne obavy o plynulosť celosvetového zásobovania.
Kľúčové dopady blízkovýchodného konfliktu na energetiku k máju 2026:
- Výpadok strategických surovín: Globálny trh v dôsledku bojov prišiel o plných 20 percent dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a o 20 percent dovozu ropy.
- Extrémna volatilita: Nedostatok komodít na svetových trhoch posunul cenové výkyvy do pásma, ktoré ohrozuje rozpočty európskych domácností aj podnikov.
- Otáznik nad spotrebou: Podľa Denisy Sakovej sa diskusia všetkých ministrov bez výnimky krútila okolo akútnej otázky, či bude surovín vôbec dostatok pre celosvetovú spotrebu.
„Plyn a ropa chýbajú na svetových trhoch a volatilita cien je niekde úplne inde, ako bola pred konfliktom. Všetky štáty teraz musia čeliť vyšším nákupným cenám,“ zdôraznila slovenská ministerka hospodárstva.
Okrem prerušenia dodávok plynu a ropy Irán najnovšie hrozí, že môže ochromiť alebo úplne prerušiť podmorské telekomunikačné káble. Takémuto scenáru Európska únia ani Slovensko v minulosti nikdy nečelili.
Ekonomická sebestačnosť: Európa musí uchrániť svoje fabriky
Popri hrozbe kolapsu internetového a dátového spojenia cez podmorské káble začína byť pre Brusel kritickou témou takzvaná ekonomická bezpečnosť. Európski lídri si uvedomujú, že bezvýchodisková závislosť od dovozu nerastných surovín robí z kontinentu ľahký terč geopolitického vydierania.
Priority EÚ v oblasti záchrany subdodávateľských reťazcov:
- Ochrana tradičných pilierov: Európa musí prioritne stabilizovať dodávky pre automobilový a oceliarsky priemysel, ktoré tvoria historickú priemyselnú základňu kontinentu.
- Záchrana high-tech segmentu: Nové ochranné mechanizmy sa musia bezodkladne zamerať na strategickú výrobu moderných polovodičov a mikročipov.
- Zabezpečenie agrosektora: Kritickým bodom debaty bola stabilita dodávateľských sietí pre výrobu umelých hnojív, od ktorých priamo závisí európske poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť.
Európska únia prešla v posledných rokoch sériou vážnych kríz, no potenciálny útok na energetickú a telekomunikačnú infraštruktúru by priniesol škody celkom nového rozsahu. Podľa ministerky Sakovej sa z týchto hrozieb musíme poučiť a pripraviť sa na zavádzanie tvrdých opatrení vo veľmi krátkom čase. Keďže Európa nedisponuje dostatkom vlastných nerastných surovín, uchránenie kľúčových subdodávateľských reťazcov bude pre prežitie európskeho priemyslu v najbližších mesiacoch kľúčové.