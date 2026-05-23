Európske zdravotnícke úrady vydali naliehavé varovanie pre rodiny plánujúce dovolenku v zahraničí. V obľúbenom španielskom turistickom regióne Murcia vzniklo ohnisko osýpok, pričom počet potvrdených prípadov sa v priebehu jediného týždňa zdvojnásobil.
Ohnisko v Španielsku: Nakazili sa dospelí aj bábätko
Prvý prípad nákazy potvrdili úrady v mestečku Alcantarilla v regióne Murcia 5. mája. Ako píše britský denník The Sun, odvtedy sa situácia zdynamizovala a miestne ministerstvo zdravotníctva aktuálne eviduje osem potvrdených prípadov. Medzi nakazenými sú traja dospelí a jedno bábätko.
Pôvodná teória, že ochorenie sa rozšírilo počas oslavy krstu v meste, sa po podrobnom vyšetrovaní nepotvrdila. Regionálny minister zdravotníctva Juan Jose Pedreño upokojuje verejnosť, že vďaka dôslednému trasovaniu kontaktov epidemiologickou službou sa darí nákazu spomaľovať a situácia je zatiaľ pod kontrolou. Čas od objavenia prvých príznakov po oficiálnu diagnózu sa lekárom podarilo skresať na štyri dni.
Osýpky sú jedným z najnákazlivejších ochorení na svete. Prejavujú sa aj horúčkou, kašľom a typickou vyrážkou; Foto: fotohay/Shutterstock.com
Osýpky sa šíria bleskovo kašľaním a kýchaním. Podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ide o jedno z najnákazlivejších ochorení na svete – miera infekčnosti u nezaočkovaných osôb sa blíži k 100 percentám. Spôsobuje vysoké horúčky, kašeľ a typickú fľakatú vyrážku. Môže viesť k ťažkým komplikáciám a v krajných prípadoch až k smrti.
Dáta ECDC: V Európe nakazení pribúdajú, hlásia aj úmrtia
Situácia v Španielsku nie je ojedinelá. Najnovšia mesačná správa ECDC ukazuje, že osýpky sú v Európskej únii na vzostupe. Len za marec 2026 nahlásilo dvanásť európskych krajín spolu 172 nových prípadov, pričom celkový trend má stúpajúcu tendenciu.
Ktoré krajiny sú na tom najhoršie?
Najviac prípadov za uplynulý mesiac zaznamenali tieto štáty:
- Bulharsko (52 prípadov),
- Taliansko (44 prípadov),
- Španielsko (24 prípadov),
- Francúzsko (15 prípadov),
- Nemecko (11 prípadov).
V širšom časovom horizonte (od 1. apríla 2025 do 31. marca 2026) bolo v krajinách EÚ/EHP zaznamenaných celkovo 3 607 prípadov osýpok. Najohrozenejšou skupinou sú najmenšie deti – takmer tretina nakazených (31,7 %) boli deti do piatich rokov. Druhou silnou skupinou boli ľudia starší ako 15 rokov (45,1 %). Počas tohto dvanásťmesačného obdobia bolo v Európe zaznamenaných aj päť úmrtí priamo spojených s osýpkami – tri vo Francúzsku, jedno v Holandsku a jedno v Rumunsku.
Z hľadiska očkovania hovoria štatistiky jasne: až 78,2 % zo všetkých nakazených osôb bolo kompletne nezaočkovaných. Naopak, sesterské vysoko nákazlivé ochorenie rubeola (ružienka) je vďaka stabilnej preočkovanosti v Európe takmer eliminované – za marec 2026 zaznamenali iba dva prípady, oba v Poľsku.
Skontrolujte si očkovací preukaz
ECDC v súvislosti s narastajúcim počtom ohnísk dôrazne apeluje na národné úrady aj samotných občanov. Pre úplné zastavenie šírenia osýpok a ochranu spoločnosti je nevyhnutné dosiahnuť a udržať viac ako 95-percentnú zaočkovanosť druhou dávkou vakcíny MMR (proti osýpkam, príušniciam a rubeole).
Čo odporúčajú odborníci pred letnou sezónou?
• Kontrola pred cestou: Lekári by mali pacientom, najmä rodinám s deťmi a mladým dospelým, pred cestou do zahraničia preventívne kontrolovať stav očkovania.
• Dohnanie zameškaného: Ak niekto v minulosti vakcínu vynechal, mal by využiť doočkovacie programy.
• Zodpovednosť zdravotníkov: Samotní lekári a zdravotnícky personál by mali byť kompletne zaočkovaní, aby sa znížilo riziko prenosu v nemocniciach priamo na rizikových pacientov.