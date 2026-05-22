Generálny tajomník NATO Mark Rutte potvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oficiálne prijal pozvanie a osobne sa zúčastní na blížiacom sa summite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare. Šéf Aliancie to oznámil po skončení dvojdňového rokovania ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO vo švédskom Helsingborgu. Rutte zároveň ocenil stabilizáciu situácie na ukrajinskom fronte, no opätovne skritizoval viacerých spojencov za to, že neposkytujú Kyjevu dostatočnú finančnú a materiálnu pomoc.
Zelenskyj mieri do Turecka, Rutte vidí obrat na fronte
Nadchádzajúce vrcholné stretnutie lídrov v Ankare bude kľúčovým diplomatickým míľnikom tohto roka. Účasť ukrajinského prezidenta potvrdzuje, že integrácia Kyjeva do bezpečnostných štruktúr Západu zostáva najvyššou prioritou Aliancie, hoci medzi jednotlivými členmi pretrvávajú debaty o rozsahu a rýchlosti tejto podpory.
Hlavné body vyhlásenia generálneho tajomníka NATO v máji 2026:
- Pozvánka pre Ukrajinu: Šéf NATO osobne potvrdil účasť Volodymyra Zelenského na summite: „Už som ho pozval. Bude tam.“
- Stabilizácia frontu: Podľa aktuálnych správ ukrajinská armáda nielen drží pozície, ale lokálne prechádza do protiútokov. Vývoj sa podľa Rutteho začína uberať správnym smerom.
- Odkaz do Moskvy: Vývoj na bojisku v posledných týždňoch podkopáva plány Kremľa. „Nebol by som veľmi spokojný, keby som bol ruský prezident Vladimir Putin,“ poznamenal Rutte.
Generálny tajomník označil ministerské stretnutie vo Švédsku za úspešné a vyzdvihol obrovský posun v jednote Aliancie v porovnaní so situáciou spred dvoch rokov. Priznal však, že NATO ako demokratické spoločenstvo prirodzene čelí vnútorným názorovým výmenám.
Existujú správy, že Ukrajina dokonca znovu zaberá späť svoje územie. Nie masívne, ale aspoň sa stabilizuje a potenciálne sa uberá správnym smerom. Ruský prezident Vladimir Putin nemá dôvod na spokojnosť, najmä nie v posledných niekoľkých týždňoch, vyhlásil Mark Rutte.
Výzva spojencom: Mnohé štáty neplatia na obranu Ukrajiny dosť
Napriek optimistickým správam z bojiska šéf Aliancie neskrýval nespokojnosť s prístupom niektorých členských krajín. Zopakoval svoje tvrdé slová, že solidarita s napadnutým štátom musí byť podložená reálnymi investíciami, nielen politickými vyhláseniami.
Hlavné výzvy pred nadchádzajúcim summitom v Ankare:
- Zvýšenie finančných príspevkov: Viacerí členovia NATO stále neplnia odporúčané kvóty na priamu vojenskú a finančnú pomoc pre Ukrajinu.
- Udržateľnosť dodávok zbraní: Aliancia musí zladiť kapacity svojho obranného priemyslu s dlhodobými potrebami ukrajinských obrancov.
- Zabezpečenie stability v Turecku: Hostiteľská krajina summitu bude čeliť logistickým a diplomatickým výzvam pri koordinácii postojov medzi Západom a partnermi z globálneho Juhu.
Rozhodnutie o forme a objeme ďalšej pomoci pre Kyjev bude hlavnou agendou lídrov na summite v Ankare. Kým ukrajinská armáda vykazuje prvé známky opätovného preberania iniciatívy na fronte, Mark Rutte jasne deklaruje, že bez masívnejšej finančnej injekcie od všetkých spojencov môže byť tento trend ohrozený. Tlak na zaostávajúcich členov NATO sa tak pred schôdzkou v Turecku bude rapídne stupňovať.