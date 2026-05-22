Slovenská vedecká obec stojí na prahu veľkých zmien v prideľovaní miliónových grantov, ktoré vyvolávajú ostré politické diskusie. Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a Sloboda a Solidarita (SaS) ostro kritizujú koaličný pozmeňujúci návrh k novele vysokoškolského zákona, ktorý mení pravidlá hodnotenia projektov v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV). Kým opozícia varuje pred likvidáciou expertných panelov a možným netransparentným korumpovaním vedy, koalícia argumentuje zavedením špičkového medzinárodného posudzovania podľa vzoru prestížnych európskych programov.
Stopka pre expertné panely? Opozícia sa obáva manipulácií
Reforma, ktorú predložili poslanci za vládne strany Smer-SD a Hlas-SD, sa momentálne nachádza v Národnej rade SR v druhom čítaní. Najväčšie emócie vzbudzuje nová metodika posudzovania veľkých projektov, ktorých financovanie presahuje hranicu 200 000 eur. Doterajší systém, opierajúci sa o komplexné expertné panely, má dostať alternatívu, ktorá podľa kritikov otvára dvere subjektívnemu rozhodovaniu.
Hlavné výhrady opozičných poslancov voči navrhovaným zmenám v APVV v máji 2026:
- Absencia expertných panelov: Pri schvaľovaní veľkých grantov už nebudú plošne povinné kolektívne expertné panely. Nahradiť ich môžu samostatné posudky.
- Riziko ohýbania výsledkov: Podľa poslanca Ľudovíta Paulisa (SaS) sú posudky len podkladom a odborové rady budú môcť svojvoľne pridávať či uberať body, čím vznikne obrovský priestor na netransparentnú úpravu celkového poradia.
- Nedostatočné odôvodnenie: Poslankyňa Tina Gažovičová (PS) upozorňuje, že vládna koalícia doteraz nepredložila relevantné argumenty pre takýto radikálny zásah do kontroly verejných financií určených na výskum.
„Máme vážne obavy, že prideľovanie štátnych financií na vedu a výskum bude po týchto zmenách výrazne menej transparentné ako doteraz,“ varuje Tina Gažovičová.
Odborové rady môžu k posudkom prihadzovať alebo uberať body. Vznikne tak nekontrolovateľný priestor na to, aby sa výsledky grantových súťaží upravovali podľa nejasných kritérií, tvrdí poslanec za SaS Ľudovít Paulis.
Koalícia vracia úder: Kopírujeme úspešný model Horizont Európa
Predkladatelia legislatívy a koaliční členovia Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport akékoľvek podozrenia z politického zasahovania a znižovania transparentnosti striktne odmietajú. Nové pravidlá majú naopak očistiť systém od lokálnych konfliktov záujmov.
Argumenty koaličných poslancov a obhajoba nového postupu:
- Zapojenie svetových kapacít: Nový postup s využitím odborných posudkov pri projektoch nad 200 000 eur bude možný výlučne vtedy, ak ich vypracujú minimálne traja nezávislí, medzinárodne uznávaní zahraniční odborníci.
- Limity domácich panelov: Podľa spolupredkladateľky Pauly Puškárovej (Hlas-SD) obmedzený počet stálych domáci panelistov nedokáže odborne pokrytiť obrovskú škálu špecifických tém, ktoré slovenskí vedci do APVV posielajú.
- Zachovanie pôvodných možností: Koalícia deklaruje, že súčasná zákonná úprava zostáva nedotknutá. Možnosť posudzovať žiadosti prostredníctvom medzinárodných expertných panelov bude naďalej zachovaná pri všetkých výzvach.
„Ohradzujeme sa voči zavádzaniu verejnosti, že len domáce panely sú zárukou kvality. Veľké európske projekty ako Horizont Európa sa posudzujú presne takto – nezávislými zahraničnými hodnotiteľmi. Chceme pre APVV zaviesť rovnaký, celosvetovo rešpektovaný mechanizmus,“ spresnila Paula Puškárová.
O osude novely vysokoškolského zákona, ktorú už tento týždeň odobril parlamentný školský výbor, sa definitívne rozhodne na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR, ktorá štartuje v utorok 26. mája 2026. Hoci koalícia garantuje vysokú mieru nezávislosti, nestrannosti a zníženie rizika rodinkárstva v slovenskej vede, akademická aj politická obec bude ostro sledovať, akú podobu dostane finálne prerozdeľovanie miliónov eur pre univerzitné projekty.