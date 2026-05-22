Biely dom čelí vážnemu podozreniu zo systematického pokusu o podkopanie integrity amerického volebného systému. Poradca prezidenta Kurt Olsen sa v uplynulom období tajne pokúsil zakázať volebné stroje, ktoré sa používajú na spracovanie hlasov vo viac ako polovici štátov USA. Podľa zistení agentúry Reuters chcel Olsen zneužiť ministerstvo obchodu a vyhlásiť technologické komponenty za hrozbu pre národnú bezpečnosť. Plán, ktorého cieľom bolo prenechať kontrolu nad voľbami federálnej vláde a zaviesť nespoľahlivé ručné sčítavanie, však pre absolútny nedostatok dôkazov stroskotal.
Konšpirácie ako nástroj moci: Plán na znárodnenie volieb
Nápad eliminovať technológie od renomovanej spoločnosti Dominion Voting Systems nevznikol náhodou. Podľa nemenovaných vládnych zdrojov bol výsledkom interných diskusií Kurta Olsena a jeho spolupracovníkov o tom, ako by mohla administratíva Donalda Trumpa odobrať jednotlivým štátom USA ich ústavné právo riadiť volebné procesy. Sám Trump túto myšlienku verejne podporil, keď vyhlásil, že republikáni by mali voľby znárodniť kvôli údajnej korupcii v niektorých štátoch.
Kľúčové piliere neúspešného plánu na zákaz volebných strojov:
- Zneužitie aparátu: Olsen žiadal ministerstvo obchodu, aby označilo súčasti strojov za bezpečnostné riziko, čím by sa legálne zablokovalo ich používanie.
- Návrat k ručnému sčítaniu: Cieľom bolo vynútiť si ručné sčítavanie hlasovacích lístkov. Odborníci pritom varujú, že takýto postup je v porovnaní so strojovým overovaním hárkov omnoho menej presný a náchylnejší na manipuláciu.
- Odkaz na vyvrátené teórie: Snaha sa opierala o dávno vyvrátenú konšpiráciu, že stroje spoločnosti Dominion boli napadnuté škodlivým kódom riadeným z Venezuely. Žiadne nezávislé vyšetrovania ani súdy to nikdy nepotvrdili.
„Celý zámer nakoniec stroskotal, pretože Olsen a ďalší predstavitelia administratívy neboli schopní predložiť akékoľvek relevantné dôkazy, ktoré by takéto radikálne rozhodnutie odôvodňovali,“ uvádza agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania.
Právomoci obmedzovať technologické transakcie sa vzťahujú na nepriateľské krajiny ako Čína, Rusko či Venezuela. Washington pritom v januári tohto roka vyhrotil vzťahy s Caracasom, keď americké jednotky zadržali a do USA odvliekli bývalého venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
Systémový útok na ústavu pred voľbami do Kongresu
Hoci hovorca Bieleho domu Davis Ingle označil uniknuté informácie za selektívne a za dezinformáciu, analytici varujú, že ide o súčasť širšej a nebezpečnej stratégie exekutívy s cieľom zvrátiť výsledky prezidentských volieb z roku 2020, v ktorých zvíťazil Joe Biden.
Chronológia a ďalšie prepojené snahy o zásah do volebného systému:
- Infiltrácia do štátnych úradov: Začiatkom mája 2026 vyšetrovatelia odhalili, že vládni predstavitelia v najmenej ôsmich štátoch USA neoprávnene vymáhali prístup k volebným zariadeniam a dôverným záznamom.
- Prekresľovanie volebných obvodov: Trump a jeho republikánski spojenci paralelne stupňujú tlak na zmenu hraníc volebných obvodov (gerrymandering), aby získali strategickú výhodu v nadchádzajúcich kľúčových doplňujúcich voľbách.
- Ochrana ústavného poriadku: Ústava USA zámerne zveruje organizáciu volieb do rúk miestnych úradov. Tento mechanizmus má slúžiť ako kľúčová poistka pred tým, aby si aktuálna vládna moc uzurpovala kontrolu nad sčítavaním hlasov.
Pokus o štátny zásah do technológií Dominion Voting Systems potvrdzuje, že administratíva sa nevzdáva snahy prepísať pravidlá hry pred dôležitým novembrovým hlasovaním do Kongresu. Napriek tomu, že ministerstvo obchodu už reálne skúmalo právne základy pre plošný zákaz strojov, absencia faktov nateraz túto politickú ofenzívu zastavila. Prípad však zostáva pod drobnohľadom médií aj právnych expertov, ktorí v ňomvidia bezprecedentný pokus o obídenie americkej ústavy.