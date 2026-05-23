Predlžovacie káble sú neodmysliteľnou súčasťou takmer každej domácnosti. Sú mimoriadne praktické, no odborníci dôrazne varujú: predlžovačka by mala slúžiť len ako krátkodobé, dočasné riešenie. Nesprávne používanie a zapájanie nevhodných spotrebičov totiž ročne spôsobí tisíce požiarov, ktorým sa dá poľahky predísť.
Najväčší hriech: Vysoký odber a preťaženie
Hlavným dôvodom, prečo predlžovačky zlyhávajú a horia, je ich preťaženie. Ako pre portál Huffington Post uviedli experti zo spoločnosti The LED Specialist, každá rozvodka má svoj limit, no ľudia do nej často zapájajú spotrebiče s obrovským odberom energie bez toho, aby si skontrolovali ich príkon.
Predlžovačka sa pri zapojení práčky môže rýchlo prehriať. Priamo do zástrčky by ste mali zapájať aj ďalšiu väčšiu bielu techniku; Foto: JuanjoDiaz_JD/Shutterstock.com
Medzi najrizikovejšie spotrebiče, ktoré by sa nemali zapájať do predlžovačky, patria:
- Rýchlovarné kanvice: Pri ohreve vody dokážu nárazovo vytiahnuť až okolo 3 000 wattov.
- Elektrické ohrievače a radiátory: Ich odber často dosahuje alebo dokonca prekračuje limit bežnej predlžovačky, pričom sú pustené dlhý čas bez prestávky.
- Hriankovače a toastery: Zvyčajne odoberajú od 800 do 1 500 wattov.
- Veľká biela technika: Práčky, sušičky či umývačky riadu majú silné motory a výhrevné telesá, ktoré predlžovací kábel dokážu rýchlo prehriať.
Ak do jednej rozvodky zapojíte viacero takýchto zariadení naraz, riskujete roztavenie plastov, skrat a následný požiar.
6 najčastejších chýb, ktorými riskujete skrat či požiar
1. Používanie predlžovačky ako trvalého riešenia
Predlžovací kábel položený za obývačkovou stenou alebo pod stolom celé roky rýchlejšie degraduje. Portál 181 Electrical pripomína, že neustály kontakt s prachom a ohýbanie zvyšujú riziko iskrenia. Ak vám niekde chýba zástrčka, radšej investujte do jej montáže.
2. Schovávanie káblov pod koberce
V snahe zakryť nevzhľadné káble alebo zabrániť zakopnutiu ich ľudia často zakrývajú kobercami či rohožkami. To je obrovská chyba. Po prvé, po kábli sa neustále šliape, čím sa poškodzuje jeho vnútorná izolácia. Po druhé, koberec dokonale zadržiava teplo. Kábel sa pod ním nemôže prirodzene chladiť, prehrieva sa a môže vzbĺknuť.
3. "Reťazenie" (Zapájanie predlžovačky do predlžovačky)
Potrebujete dosiahnuť na druhý koniec izby, tak zapojíte jednu predlžovačku do druhej? Týmto krokom dramaticky zvyšujete elektrický odpor. Čím je kábel dlhší a čím viac spojov má, tým menej energie reálne prenáša, pričom narastá riziko prehrievania, poklesu napätia a vzniku iskier.
Predlžovačka by nemala slúžiť ako trvalé riešenie na miestach, kde sa nenachádzajú elektrické zástrčky; Foto: Yavdat/Shutterstock.com
4. Napnuté káble na doraz
Ak je kábel o centimeter kratší, než potrebujete, a vy ho do zástrčky zapojíte napnutý ako strunu, poškodzujete samotnú zástrčku aj vnútorné vodiče. Vytvára to tiež nebezpečnú pascu, o ktorú môže niekto ľahko zakopnúť, strhnúť spotrebič a zraniť sa.
5. Zámena interiérových a exteriérových káblov
Káble určené na vonkajšie použitie majú špeciálnu izoláciu, ktorá odolá dažďu, snehu, vlhkosti a mrazu. Bežná domáca predlžovačka na záhrade či balkóne pri kontakte s vlhkosťou okamžite spôsobí skrat alebo nebezpečný elektrický šok.
6. Ignorovanie varovných signálov
Ak je predlžovačka alebo zástrčka na dotyk teplá či horúca, okamžite ju prestaňte používať. Je to jasný dôkaz toho, že prenáša viac energie, než bezpečne zvládne.
Ako spoznať bezpečnú predlžovačku?
Pri nákupe lacných produktov z neoverených trhovísk riskujete, že kúpite výrobok bez zabudovaných poistiek či ochranných prvkov. 181 Electrical spresňuje, že bezpečná predlžovačka určená pre európsky trh musí spĺňať tieto kritériá:
- Označenie CE: Na štítku musí byť jasne viditeľné označenie CE, ktoré zaručuje, že výrobok spĺňa európske bezpečnostné a technické normy.
- Žiadne poškodenie: Plastové odliatky nesmú mať praskliny, spoje musia pevne držať a kábel nesmie vykazovať žiadne známky rozstrapkania.
- Zvukový test: Keď predlžovačku (samozrejme odpojenú zo siete) jemne zatrasiete, vo vnútri nesmie nič hrkať ani pôsobiť uvoľnene.
Bezpečnosť by mala byť v domácnosti vždy na prvom mieste. Pred každým zapnutím spotrebiča preto venujte sekundu kontrole toho, kam jeho kábel skutočne vedie.