Okolo jednej z najznámejších vysokohorských chát na Slovensku sa rozpútal ostrý konflikt. Vedenie Klubu slovenských turistov (KST) rázne odmieta obvinenia súčasného nájomcu Chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom, podľa ktorého mu má klub dlžiť desiatky tisíc eur za kúrenie. Spor medzi nájomcom Igorom Fabriciusom a vlastníkmi objektu eskaluje pred blížiacim sa valným zhromaždením. Kým chatár hovorí o vopred pripravenej likvidácii a hľadaní nového prevádzkovateľa, vedenie turistov argumentuje porušením zmluvy zo strany nájomcu a chráni kontinuitu prevádzky tejto nízkotatranskej ikony.
Finančné nezhody a hrozba straty nájmu: Kto hovorí pravdu?
Podstatou medializovaného sporu sú finančné toky spojené s prevádzkou chaty a dodržiavaním dlhodobej nájomnej zmluvy, ktorá mala pôvodne platiť až do roku 2030. Nájomca Igor Fabricius verejne spojil hrozbu výpovede s údajným dlhom KST vo výške 30 000 eur za investície do kúrenia a s omeškaním svojej trojtisícovej zálohy. Predsedníctvo klubu však predkladá úplne odlišnú interpretáciu faktov.
Hlavné sporné body medzi chatárom a vedením KST k máju 2026:
- Údajný dlh za kúrenie: Nájomca tvrdí, že mu klub dlhuje 30 000 eur. Predseda KST oponuje, že kúrenie sa spláca podľa samostatného kalendára, riadne, načas a táto dohoda nijako nesúvisí s nájmom či depozitom.
- Porušenie zmluvy: Spor sa vyostril po tom, čo nájomca zaplatil povinnú finančnú zálohu vo výške 3 000 eur po stanovenom termíne. KST to vníma ako relevantný dôvod na vyvodenie dôsledkov.
- Rekonštrukcia izieb: Klub odmieta jednostranné zásluhy nájomcu na obnove interiéru a pripomína, že ide o spoločnú koordinovanú akciu KST, realizátora a viacerých sponzorských subjektov.
„Splátky za kúrenie majú svoj vlastný splátkový kalendár. Splácanie realizácie kúrenia prebieha, rád by som podotkol, riadne a načas,“ vyhlásil predseda KST Peter Švec, ktorý odmieta vnášanie emócií a mediálnych odkazov do obchodného vzťahu.
Zmluvu pre nového nájomcu už majú mať pripravenú s platnosťou od 1. júla 2026, hoci ja mám v zmluve výpovednú dobu tri mesiace. KST už má za mňa vybraných kandidátov, tvrdí súčasný chatár Igor Fabricius.
Nový chatár od júla? Rozhodne júnové valné zhromaždenie
Kým Igor Fabricius na sociálnych sieťach kritizuje postup klubu a hovorí o porušovaní trojmesačnej výpovednej lehoty, vedenie turistov pripomína základné právne rozdiely v zmluvných vzťahoch a pripravuje sa na krízový scenár.
Plánované kroky a obhajoba postupu vlastníka nehnuteľnosti:
- Právny rozdiel v ukončení zmluvy: Vedenie KST upozorňuje, že klasická výpovedná lehota a okamžité odstúpenie od zmluvy z dôvodu jej hrubého porušenia sú dva úplne odlišné právne úkony.
- Zabezpečenie kontinuity: Klub priznal, že hľadá alternatívnych kandidátov na prevádzku. Chce mať absolútnu istotu, že dvere chaty nezostanú pre turistov zatvorené, ak dôjde k predčasnému odchodu súčasného nájomcu.
- Rozhodnutie delegátov: Definitívny verdikt o osude nájomnej zmluvy nepadne na internete, ale na oficiálnom Valnom zhromaždení KST, ktoré je naplánované na 6. a 7. júna 2026.
Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom, ktorú v Nízkych Tatrách slávnostne otvorili už 9. septembra 1928 a jej základy budoval prvý chatár Róbert Petrla, zostáva aj s pozemkom vo výlučnom vlastníctve Klubu slovenských turistov. O tom, či ikonickú horskú stanicu po takmer storočí jej existencie prevezme od júla nový personál, rozhodnú delegáti na základe tvrdých ekonomických dát a zmluvných podmienok už o dva týždne.