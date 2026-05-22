Vlakovú dopravu v úseku Košice - Kysak v piatok ráno prerušili po zrážke osobného vlaku s osobou v koľajisku.
Odriekli 23 spojov, nehodu vyšetruje polícia
K udalosti došlo približne o 8.40 h v úseku Košice - Kostoľany nad Hornádom. Ako uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček, dopravu obnovili na poludnie.
„V úseku Košice - Kysak a späť ZSSK pre cestujúcich zaviedla kyvadlovú náhradnú autobusovú dopravu. Kvôli obmedzeniu na danej trati muselo byť doposiaľ odrieknutých v celej alebo časti trasy 23 vlakových spojov,“ uviedol hovorca.
Oblasť zabezpečili privolané záchranné a policajné zložky a polícia začala okolnosti nehody vyšetrovať.