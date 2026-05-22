Slovensko čelí tichej epidémii, ktorá vážne devastuje zdravie obyvateľstva. Takmer tretina dospelej populácie zažíva pocity hlbokej osamelosti alebo sociálnej izolácie. Vyplýva to z najnovších výsledkov unikátneho výskumného projektu DISCONNECT, ktoré na tlačovom brífingu zverejnili zástupcovia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odborníci varujú, že pre obrovské množstvo ľudí nejde o prechodný stav, ale o dlhodobý chronický problém s priamym dopadom na rozvoj depresií a úzkostí. Alarmujúce dáta výskum priniesol najmä v kategórii matiek, kde sa s osamelosťou pasuje drvivá väčšina žien.
Chronický stav bezvýchodiskovosti: Najohrozenejší sú seniori a ženy
Rozsiahly vedecký výskum, realizovaný s podporou Výskumnej a inovačnej autority (VAIA) na vzorke 2 103 respondentov, ukázal, že osamelosť nie je len jednorazovou emóciou. Porovnanie dvoch vĺn dát potvrdilo mrazivý trend – ak bol niekto izolovaný v predchádzajúcich rokoch, s vysokou pravdepodobnosťou zostáva sám aj v máji 2026.
Kľúčové štatistické ukazovatele osamelosti na Slovensku:
- Celkový zásah populácie: Osamelosťou alebo sociálnou izoláciou je zasiahnutých až 32,6 percenta dospelých Slovákov. Osamelosť prežíva 20,3 % a čistú sociálnu izoláciu 19 % populácie.
- Miera pretrvávania: Až 56 % ľudí osamelých v roku 2025 trpelo samotou aj rok predtým. Pri extrémnych prípadoch je kontinuita 42,6-percentná a takmer polovica izolovaných (48 %) nenašla cestu von z izolácie ani po roku.
- Najzraniteľnejšie skupiny: Najvyššiu mieru dlhodobej chronickej osamelosti vykazujú ľudia nad 64 rokov (18,7 percenta), osoby s nižším dosiahnutým vzdelaním (15,3 percenta) a ženy (12,9 percenta).
„Osamelé osoby vykazujú vyššiu mieru depresívnych symptómov, vyššiu úzkosť, horšie subjektívne hodnotenie zdravia a nižšiu životnú spokojnosť,“ zdôraznil psychológ Michal Hajdúk z Univerzity Komenského s tým, že situácia si vyžaduje okamžité systémové opatrenia štátu.
Z osôb, ktoré sa cítili osamelo v roku 2025, bolo až 56 percent osamelých už aj rok predtým. Výskyt sociálnej izolácie v spoločnosti zostáva napriek miernemu poklesu čistého pocitu osamelosti nezmenený a stabilne vysoký.
Materstvo v izolácii: Šokujúca strata priateľov a popôrodné depresie
Špecifická časť projektu DISCONNECT sa zamerala na psychické prežívanie 410 slovenských matiek. Výsledky búrajú spoločenské mýty o najšťastnejšom období života ženy a odhaľujú krutú realitu sociálneho vákua, do ktorého matky po pôrode padajú.
Analýza stavu duševného zdravia žien počas materstva:
- Extrémny výskyt samoty: Až 78,3 percenta matiek na Slovensku prežíva osamelosť. Viac ako štvrtina čelí sociálnej izolácii a takmer každá štvrtá žena zažíva oba tieto deštruktívne stavy súčasne.
- Nástup depresií a úzkostí: Takmer 40 % matiek vykazuje strednú až vysokú mieru depresívnych symptómov, pričom skoro 30 % trpí úzkosťami. Štvrtina matiek bojuje s depresiou aj úzkosťou naraz.
- Rozpad sociálnych väzieb: Takmer 80 percent žien stratilo po narodení dieťaťa aspoň jedného blízkeho priateľa. Desatina matiek (10 %) prišla po pôrode o kontakt so úplne všetkými doterajšími priateľmi.
Zistenia jasne dokazujú, že osamelosť výrazne podkopáva duševné zdravie matiek a je živnou pôdou pre popôrodné depresie. Psychologička Hana Celušáková preto upozorňuje na nutnosť systematickej podpory vzťahov a kontaktov medzi ženami v období materstva. Kompletné výsledky výskumu predstavia vedci verejnosti už v pondelok 25. mája na festivale RECONNECT v Bratislave, kde prepoja vedecké fakty s otvorenou diskusiou o riešení tohto celospoločenského problému.