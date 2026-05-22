Navrhovaná novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vyvolala vážne napätie v koalícii. Koaličná SNS otvorene kritizuje pravidlá z dielne ministerstva zdravotníctva, ktoré by podľa nej mohli zlikvidovať prácu slovenských kozmetičiek. Poslanec Adam Lučanský upozornil, že legislatíva v súčasnej podobe plošne zakazuje salónom krásy vykonávať populárne estetické zákroky. Šéf rezortu Kamil Šaško už po tlaku národniarov prisľúbil, že spornú pasáž z textu stiahne a prepracuje tak, aby nedošlo k likvidácii tisícok živností.
Spor o integritu kože: Likvidácia salónov alebo ochrana zdravia?
Kameňom úrazu vládneho návrhu, ktorý v apríli úspešne prešiel do druhého čítania v Národnej rade SR, je rigidný zákaz porušovania integrity ľudskej kože v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo. Ministerstvo chcelo tieto úkony exkluzívne presunúť pod lekársky dohľad, čo však vyvolalo okamžitý odpor profesijných združení aj koaličného partnera.
Kľúčové body koaličného sporu v legislatíve k máju 2026:
- Zákaz pre kozmetičky: Salóny by podľa pôvodného návrhu nesmeli vykonávať žiadne činnosti považované za zdravotnícke výkony, vrátane populárnej laserovej epilácie či mezoterapie.
- Nelogické výnimky: Novela paradoxne explicitne povoľuje piercing, nastreľovanie náušníc, tetovanie, permanentný make-up, kozmetické čistenie pleti a pedikúru. Práve tento dvojitý meter kritizuje SNS ako nesystémový.
- Právna neistota: Zákon neobsahuje exaktnú definíciu toho, čo presne sa považuje za narušenie integrity kože a v akej hĺbke tkaniva k nemu dochádza.
„Nie je tu dostatočná právna istota. Máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora. Žiadali sme, aby im nebolo plošne zakázané vykonávať rôzne úkony. Z nášho pohľadu by to bolo likvidačné,“ argumentoval poslanec Adam Lučanský po rokovaniach na ministerstve.
Šaško ustupuje tlaku, rezort hľadá kompromisné varianty
Zástupcovia národniarov iniciovali mimoriadne stretnutie priamo na pôde ministerstva zdravotníctva ešte pred definitívnym schvaľovaním v parlamente. Výsledkom je prísľub ústupkov zo strany ministra za Hlas-SD.
Plánované úpravy a ďalší postup v legislatívnom procese:
- Stiahnutie textu: Minister zdravotníctva Kamil Šaško súhlasil s vyňatím spornej pasáže z aktuálneho znenia novely, čím sa zabráni okamžitej hrozbe pre tisíce podnikateľov v beauty sektore.
- Definovanie hĺbky zásahu: Rezort navrhol nové varianty riešenia. V prepracovanom znení presne špecifikuje, do akej hĺbky kože môže kozmetička zájsť bez toho, aby bol jej úkon legislatívne klasifikovaný ako medicínsky zásah.
- Náprava zlyhaní z praxe: Novelou sa majú primárne odstrániť iné vecné nedostatky, ktoré dlhodobo komplikovali prácu orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.
Hoci ministerstvo zdravotníctva pôvodne zamýšľalo sprísnením pravidiel zvýšiť bezpečnosť zákazníkov, narazilo na ekonomickú realitu trhu. Presný a odborne vyvážený kompromis medzi medicínskym výkonom a modernou kozmetickou starostlivosťou je teraz v rukách úradníkov. Slovenský beauty sektor tak nateraz získal čas na prepracovanie pravidiel, ktoré by namiesto likvidácie živností priniesli jasne definované mantinely pre ich bezpečné podnikanie.