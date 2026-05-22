Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal naliehavé varovanie pre spotrebiteľov. Pri bežnej kontrole trhu odhalili hygienici nebezpečný kuchynský riad dovážaný z Číny, ktorý vážne ohrozuje ľudské zdravie. Ide o sklenený hrnček s kvetinovým vzorom, z ktorého sa do nápojov uvoľňujú toxické ťažké kovy. Laboratórne testy v ňom preukázali nadlimitné hodnoty olova a kadmia.
Laboratórium odhalilo ťažké kovy
Na nevyhovujúci tovar narazili inšpektori z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni. Hrnček odobrali priamo z pultov v slovenskej obchodnej sieti. Nasledovné detailné analýzy v Poprade potvrdili, že výrobok nesmie prísť do styku s potravinami.
Popis výrobku:
- Typ výrobku: Sklenený hrnček zdobený kvetinovým vzorom.
- Pôvod tovaru: Čínska ľudová republika.
- Identifikačné číslo (EAN): 8596265188246.
V sklenenom hrnčeku zistili nadlimitné hodnoty olova a kadmia; Foto: uvzsr.sk
Odborné testy realizovalo Národné referenčné laboratórium pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami. Výsledky ukázali, že vzorka zásadne porušuje bezpečnostné limity v parametroch uvoľňovania kadmia a olova. „Olovo aj kadmium majú rôzne nepriaznivé dosahy na zdravie, preto sú pre ne na základe vedeckých podkladov ustanovené prísne limity,“ vysvetlili hygienici.
Hrozba pre orgány a medzinárodný varovný systém
Ťažké kovy sa pri používaní hrnčeka, najmä pri kontakte s horúcimi či kyslými nápojmi, môžu uvoľňovať do tekutiny. Ich dlhodobý príjem poškodzuje ľudský organizmus.
Zdravotné riziká a administratívne kroky úradov:
- Toxicita olova: Tento kov sa akumuluje v tele, poškodzuje nervový systém, negatívne ovplyvňuje krvotvorbu a u detí môže spôsobiť poruchy kognitívneho vývoja.
- Nebezpečenstvo kadmia: Kadmium je preukázaný karcinogén. Primárne napáda a nezvratne poškodzuje funkciu obličiek a prispieva k rednutiu kostí.
- Európsky poplach RASFF: Slovenská republika produkt bezodkladne nahlási do európskeho Systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), aby sa zamedzilo jeho predaju v ostatných členských štátoch.
Príslušné regionálne úrady už prijímajú tvrdé opatrenia na okamžité stiahnutie hrnčeka z trhu v SR. Keďže sa však nebezpečný tovar stále môže nachádzať v niektorých domácnostiach či menších prevádzkach, ÚVZ SR dôrazne odporúča občanom, aby si tento sklenený výrobok s kvetinovým vzorom v žiadnom prípade nekupovali. Ak ho už máte doma, okamžite ho prestaňte používať a vráťte ho predajcovi, ktorý je povinný vám vrátiť peniaze.