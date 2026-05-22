Na severe Moravy zomrel nezaočkovaný chlapec predškolského veku po tom, čo sa nakazil nebezpečným záškrtom. Informáciu oficiálne potvrdil hovorca Krajskej hygienickej stanice v Ostrave Aleš Kotrla. Celá rodina zosnulého chlapca skončila v prísnej izolácii vo Fakultnej nemocnici Ostrava, kde lekári nasadili agresívnu antibiotickú liečbu. Hygienici okamžite spustili rozsiahle protiepidemické opatrenia v rodine aj v materskej škole a dôrazne vyzývajú rodičov, aby bezodkladne skontrolovali očkovacie preukazy svojich detí.
Tragédia na Ostravsku: Útok baktérie na nechránený organizmus
Smrť maloletého predškoláka šokovala verejnosť, no pre infektológov je mementom. Výskyt tohto infekčného ochorenia je v podmienkach strednej Európy vďaka dlhodobému plošnému očkovaniu extrémne zriedkavý, no prípad z Ostravska ukázal, aké fatálne následky má absencia imunitnej ochrany u detí.
Prehľad okamžitých protiepidemických zásahov:
- Hospitalizácia rodiny: Všetci rodinní príslušníci zosnulého chlapca boli preventívne umiestnení na kliniku infektológie Fakultnej nemocnice v Ostrave a podrobili sa plnej antibiotickej liečbe.
- Karanténa v škôlke: V školskom kolektíve, ktorý infikované dieťa navštevovalo, nariadili hygienici prísny režim a špeciálne lekárske sledovanie zamerané na včasný záchyt symptómov.
- Dohľadávanie kontaktov: Hygienická služba ubezpečuje, že riziko pre širšiu verejnosť zostáva nízke, nakoľko sa podarilo okamžite zmapovať a medicínsky zabezpečiť všetky osoby, s ktorými chlapec prišiel do styku.
„Ochorenie sa vyskytlo u maloletého nezaočkovaného chlapca predškolského veku. Na základe tejto choroby boli v rodine aj v školskom kolektíve bezodkladne nariadené protiepidemické opatrenia,“ spresnil pre portál iDnes.cz hovorca ostravských hygienikov Aleš Kotrla.
Návrat stredovekej hrozby: Čo je záškrt a prečo opäť útočí?
Záškrt, medicínsky nazývaný diftéria (a v historických prameňoch známy ako krup), je vysoko nákazlivé bakteriálne ochorenie. Jeho pôvodcom je mikrób Corynebacterium diphtheriae. Choroba sa však prejaví v plnej, smrtiacej sile iba vtedy, ak ide o špecifické kmene baktérií, ktoré v tele hostiteľa produkujú agresívny biologický jed – toxín. Ten následne blokuje syntézu bielkovín v bunkách a spôsobuje odumieranie tkanív.
Patologický priebeh nákazy a vývoj epidemiologickej situácie:
- Tvorba pseudomembrán: Toxín napáda sliznice mandlí a hrtana, kde vytvára pevné, sivožlté blany (pablany). Tie sa postupne rozširujú, vedú k masívnemu opuchu krku a pacienta doslova zaživa udusia – odtiaľ pochádza historický názov záškrt.
- Poškodenie orgánov: Ak jed prenikne do krvného obehu, napáda srdcový sval (spôsobuje myokarditídu), obličky a nervový systém, čo často končí multiorgánovým zlyhaním a smrťou.
- Aktuálny návrat choroby: Kým v rozvojových krajinách, najmä v Afrike, diftéria stále ročne zabíja tisíce detí, v Česku a na Slovensku sa desiatky rokov nevyskytovala vôbec. V poslednom období však lekári na celom európskom kontinente zaznamenávajú varovný trend – prípadov infikovaných pacientov opäť pribúda, najmä pre klesajúcu zaočkovanosť.