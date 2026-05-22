Politická éra dlhoročného maďarského lídra je podľa väčšiny verejnosti definitívne na konci. Najnovší prieskum renomovaného inštitútu Idea, ktorý zverejnil nezávislý server 24.hu, priniesol pre maďarskú opozíciu aj samotný Fidesz prekvapivé dáta. Drvivá väčšina maďarskej spoločnosti zastáva názor, že po nedávnej šokujúcej volebnej porážke sa aktívna politická kariéra Viktora Orbána skončila. Kým jeho verné jadro žiada pokračovanie boja, v samotnom Fidesze začínajú rásť pochybnosti a takmer tretina vlastných voličov vidí riešenie v jeho odchode z čela strany.
Drvivá väčšina žiada odchod: Orbán ako politická minulosť
Prieskum inštitútu Idea, realizovaný začiatkom mája 2026, zachytáva bezprostrednú atmosféru v krajine po historickom mocenskom zemetrasení. Viac ako dve tretiny Maďarov sa zhodujú, že úloha Viktora Orbána ako celonárodného lídra sa naplnila a strana Fidesz potrebuje novú tvár, ak chce ešte niekedy pomýšľať na návrat k moci.
Kľúčové štatistické zistenia májového prieskumu verejnej mienky:
- Úplný odchod z verejného života: Až 59 percent zo všetkých respondentov požaduje, aby sa bývalý premiér kompletne a definitívne stiahol z politickej scény Maďarska.
- Koniec na líderskej pozícii: Ďalších 10 percent opýtaných si myslí, že Orbán by síce mohol zostať v politike, ale musí okamžite opustiť všetky vedúce funkcie vrátane predsedníctva Fideszu.
- Zhrnutie verdiktu: Dokopy tak takmer 70 percent maďarskej verejnosti považuje jeho éru na vrchole moci za uzatvorenú kapitolu.
„Drvivá väčšina maďarskej spoločnosti v prieskume vyjadrila názor, že súčasná fáza politickej kariéry Orbána sa jeho volebnou porážkou definitívne skončila,“ uvádza k analýze dát server 24.hu.
Rozkol medzi porazenými: Verné jadro verzus kritická tretina vo Fidesze
Zaujímavý pohľad prináša prieskum priamo do vnútra porazeného vládneho bloku Fidesz-KDNP. Strana, ktorá dlhé roky fungovala na princípe absolútnej lojality k svojmu zakladateľovi, dnes čelí prvej vážnej vnútornej názorovej trhline, pričom slepá viera v Orbánovu neomylnosť vyprcháva.
Rozdelenie tábora priaznivcov bloku Fidesz-KDNP:
- Ortodoxní podporovatelia (2/3 voličov): Zhruba dve tretiny skalných voličov naďalej odmietajú akúkoľvek zmenu a vyžadujú, aby expremiér pokračoval na čele Fideszu aj napriek zdrvujúcej volebnej prehre.
- Kritická tretina (takmer 1/3 voličov): Prekvapivým zistením inštitútu Idea je, že bezmála tretina doterajších podporovateľov Fideszu otvorene vyjadrila názor, že Viktor Orbán by mal z vedenia strany odísť a prenechať miesto nástupcom.
Výsledky začínajú potvrdzovať hlbokú traumu maďarskej pravice. strata premiérskeho kresla nielenže zmobilizovala protiorbánovskú väčšinu spoločnosti, ale zasiala semeno pochybností aj medzi ľudí, ktorí Fidesz doteraz nekriticky volili.
Máj 2026 zastihol Maďarsko v stave hlbokej politickej transformácie. Viktor Orbán, ktorý po celé dekády stelesňoval absolútnu moc v štáte, sa zo dňa na deň ocitol v pozícii muža, ktorého odchod si želá takmer 70 % národa. Hoci sa bývalý premiér snaží udržať opraty Fideszu pevne vo svojich rukách, narastajúci tlak zvonku a rebélia takmer tretiny vlastných voličov signalizujú, že jeho pozícia je neudržateľná. Pre stabilitu stredoeurópskeho regiónu v roku 2026 je to jasný odkaz: maďarský model neliberálnej demokracie stratil svojho hlavného architekta a krajina pod novým vedením nezadržateľne smeruje k politickému mainstreamu.