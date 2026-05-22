Geopolitická prítomnosť Spojených štátov v strednej Európe dostáva trvalý charakter, ktorý už nebude závisieť len od aktuálnej politickej vôle v Bielom dome. Bývalý šéf poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) generál Dariusz Lukowski v rozhovore pre prestížny denník Rzeczpospolita vyhlásil, že USA sa z Poľska už nikdy nestiahnu. Kľúčom k tejto definitívnej záruke bezpečnosti však nie sú len samotní vojaci, ale masívne americké miliardové investície do infraštruktúry, servisných centier pre ťažkú techniku a predovšetkým budovanie jadrových elektrární s americkými technológiami.
Jadrové elektrárne a sklady zbraní: Keď ekonomika bráni hranice
Generál Dariusz Lukowski pre denník Rzeczpospolita podrobne analyzoval strategický posun vo vzťahoch medzi Varšavou a Washingtonom. V čase, kedy celá Európa s napätím sleduje prebiehajúce americké vojenské rošády a znižovanie počtov jednotiek v Nemecku, Poľsko vsádza na takzvané ekonomicko-vojenské previazanie záujmov.
Kľúčové piliere trvalého ukotvenia USA v Poľsku v máji 2026:
- Jadrová infraštruktúra: Plánovaná výstavba poľských jadrových elektrární, ktoré budú kompletne využívať strategické americké technológie. Spojené štáty budú mať eminentný záujem chrániť svoje vlastné high-tech miliardové investície.
- Predsunuté sklady APS (Army Prepositioned Stocks): Budovanie obrovských skladových komplexov pre americkú bojovú techniku. K vznikajúcemu centru v meste Powidz má podľa generála pribudnúť ďalší strategický uzol pri Vroclave.
- Zbrojársky priemysel a servis: Zakladanie servisných a údržbových centier pre tanky Abrams a útočné vrtuľníky Apache, spojené so snahou získať americké licencie a technológie na domácu výrobu munície a rakiet systému Patriot.
„Ide o to, aby si Rusko jasne uvedomovalo, že akýkoľvek útok na Poľsko je priamym útokom na životné ekonomické a bezpečnostné záujmy samotných USA,“ vyhlásil bývalý šéf BBN Dariusz Lukowski.
Koniec rotačného princípu: Varšava žiada trvalé základne
V Poľsku sa aktuálne nachádza približne 10 000 amerických vojakov, no ich počet fluktuuje na základe globálnych operačných potrieb Washingtonu. Rotačný princíp má podľa Lukowského obrovskú výhodu v možnosti bleskového posilnenia, no nevýhodou zostáva riziko jeho náhleho pozastavenia. Štvrtkové vyhlásenie Donalda Trumpa o navýšení kontingentu o ďalších 5 000 vojakov však spustilo lavínu, ktorú chce Poľsko využiť na definitívny historický prielom.
Chronológia aktuálneho vývoja a reakcia poľskej vlády:
- Trumpov zvrat (štvrtok): Americký prezident potvrdil vyslanie 5 000 dodatočných vojakov do Poľska, čím korigoval predchádzajúce správy Pentagónu o odkladoch a prehodnocovaní síl v Európe.
- Potvrdenie nad rámec (piatok): Štátny tajomník poľského ministerstva obrany Stanislaw Wziatek v Poľskom rozhlase oficiálne potvrdil, že nejde o rotáciu, ale o čisté navýšenie síl nad doterajší dlhodobý rámec desiatich tisícov mužov.
- Rokovania o stálych základniach: Varšava prostredníctvom tlačovej agentúry PAP oznámila, že okamžite štartuje oficiálne diplomatické a technické rozhovory s USA s cieľom transformovať rotačnú prítomnosť na vybudovanie plnohodnotných, trvalých vojenských základní USA na poľskom území.
„Hovoríme skutočne o dodatočných vojakoch, teda nad počet, ktorý sa doteraz nachádzal v Poľsku,“ povedal podľa agentúry PAP štátny tajomník ministra obrany Stanislaw Wziatek v Poľskom rozhlase a oznámil začiatok rokovaní o vybudovaní trvalých základní.