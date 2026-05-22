Slovenská finančná správa (FS) hlási za prvé štyri mesiace tohto roka mimoriadny úspech, ktorý prepisuje doterajšie štatistiky. Daňoví exekútori dokázali do štátneho rozpočtu od januára do konca apríla priniesť viac ako 107 miliónov eur, čo predstavuje medziročný nárast o takmer 8 miliónov eur. Úspešnosť vymáhania daňových nedoplatkov pritom dosiahla historické maximum, keď vôbec prvýkrát prekonala magickú hranicu 45 %.
Historické maximum: Analytické nástroje a exekútori v teréne nesú ovocie
O rekordných číslach v piatok oficiálne informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč spolu s vedením sekcie vymáhania. Efektivita štátu pri inkase nezaplatených daní a ciel prudko stúpa, za čím stojí masívna digitalizácia, nasadenie pokročilých dátových klesťov, ale aj nekompromisné kontroly priamo na prevádzkach dlžníkov.
Kľúčové finančné a štatistické ukazovatele exekučnej činnosti k 30. aprílu 2026:
- Celkový výnos do rozpočtu: Daňoví exekútori vymohli presne 107 miliónov eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast o 7,9 % (respektíve o 7,8 milióna eur).
- Rekordná miera úspešnosti: Efektivita vymáhania presiahla 45 %. Medziročne ide o masívny skok o 8 percentuálnych bodov, čo je historicky najvyššia úroveň od vzniku samostatného hodnotenia.
- Počet konaní a najväčší úlovok: Počet začatých daňových exekučných konaní vzrástol o 6,7 % na celkových 13 797 prípadov. Absolútne najvyššia vymožená suma od jedného firemného dlžníka dosiahla v tomto roku závratných 937 000 eur.
„Finančná správa dlhodobo posilňuje efektívnosť v oblasti vymáhania daňových nedoplatkov. Ide o najvyššiu mieru úspešnosti daňových exekútorov za doteraz hodnotené obdobia,“ zhodnotil s uspokojením Tomáš Plžik, generálny riaditeľ sekcie vymáhania a exekúcie FS.
Platby kartou priamo na prevádzke a posledná šanca na daňovú amnestiu
Modernizácia zasiahla aj samotný výkon exekúcií. Významnú úlohu v úspešnosti zohráva osobná prítomnosť exekútorov priamo v teréne, kde zabezpečujú úhrady priamo v pokladniach a na prevádzkach firiem. Dlžníci už nemôžu argumentovať chýbajúcou hotovosťou – Finančná správa ich vybavila POS terminálmi. Do konca apríla takto prebehlo 1 235 platieb v objeme cez 1,1 milióna eur.
Možnosti riešenia dlhov pre daňové subjekty:
- Včasná individuálna komunikácia: Ak sa podnikateľ dostane do druhotnej platobnej neschopnosti, zákon mu umožňuje požiadať o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár. Finančná správa však varuje, že každú žiadosť posudzuje prísne individuálne a len pri splnení zákonných podmienok.
- Daňová amnestia (Termín: 30. jún 2026): Naďalej platí možnosť generálneho odpustenia sankcií. Amnestia sa vzťahuje na všetky daňové nedoplatky, ktoré štát evidoval k 30. septembru 2025. Podmienkou je ich úplné a dobrovoľné splatenie najneskôr do konca júna.
- Pasivita sa nevypláca: Hovorca Daniel Kováč dôrazne upozorňuje, že rozhodujúcim faktorom amnestie je dobrovoľnosť. Akonáhle dlh vymôže exekútor svojimi úkonmi (napríklad zablokovaním účtu či návštevou prevádzky), daňová amnestia sa na tento prípad nadväzne nevzťahuje a dlžník zaplatí všetko vrátane pokút.
Tieto historické výsledky podporuje cielená kombinácia viacerých moderných opatrení: pokročilé analytické nástroje, plná elektronizácia procesov, diverzifikácia spôsobov vymáhania a intenzívne využívanie nástrojov medzinárodného vymáhania pohľadávok.