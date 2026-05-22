Šéf Severoatlantickej aliancie Mark Rutte na summite vo Švédsku oficiálne privítal prekvapivé vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Biely dom po sérii rozporuplných signálov potvrdil, že Spojené štáty napokon do Poľska nasadia 5 000 svojich vojakov.
Rutte víta zvrat v Trumpovej stratégii, detaily riešia velitelia
Generálny tajomník NATO Mark Rutte neskrýval úľavu pred novinármi vo švédskom Helsingborgu, kde dnes vyvrcholilo dvojdňové stretnutie Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí. Slovensko na tomto strategickom rokovaní zastupuje šéf diplomacie Juraj Blanár. Témou číslo jeden sa okamžite stal nečakaný obrat v americkej vojenskej prítomnosti na východnom krídle.
Kľúčové aspekty plánovaného nasadenia vojsk USA v máji 2026:
- Zvýšenie kontingentu: Donald Trump oznámil vyslanie až 5 000 amerických vojakov priamo na územie Poľska, čo je o tisíc viac, než rátal pôvodný, nedávno odložený plán.
- Logistické nejasnosti: Šéf Bieleho domu zatiaľ neposkytol bližšie podrobnosti o tom, kedy presne k presunu dôjde, ani z ktorých základní budú tieto elitné jednotky do Poľska dislokované.
- Vojenské plánovanie: Podľa vyjadrenia generálneho tajomníka vojenskí velitelia Aliancie v týchto hodinách intenzívne pracujú na všetkých operačných a logistických detailoch operácie.
„Samozrejme, toto oznámenie vítam,“ reagoval stručne generálny tajomník NATO Mark Rutte, pričom diplomaticky obišiel predchádzajúce chaotické vyhlásenia prichádzajúce z Washingtonu v uplynulých dňoch.
Taktické hry Bieleho domu: Odklady, škrty v Nemecku a nátlak Vancea
Rozhodnutie poslať vojakov do Poľska prichádza po týždni plnom protichodných informácií, ktoré vystrašili európske hlavné mestá. Trumpova administratíva totiž realizuje širšie a pomerne drastické zmeny v rozmiestnení síl v Európe, ktoré sú súčasťou jej dlhodobého tlaku na európskych členov Aliancie.
Chronológia amerických vojenských rošád v Európe za posledné týždne:
- Škrty v Nemecku (začiatok mája 2026): Americké ministerstvo obrany (Pentagón) oficiálne oznámilo, že Washington stiahne až 5 000 vojakov z Nemecka, čo potvrdilo Trumpov kritický postoj voči Berlínu a jeho výdavkom na obranu.
- Zrušenie poľskej misie (minulý týždeň): Predstavitelia USA uviedli, že plánované nasadenie 4 000 vojakov do Poľska sa definitívne ruší. Európski analytici to okamžite vyhodnotili ako začiatok faktického oslabovania prítomnosti USA na starom kontinente.
- Zásah viceprezidenta (utorok): Viceprezident J. D. Vance situáciu korigoval vyhlásením, že išlo len o odklad, nie o zrušenie, a že Trump robí finálne obchody. Vance však tvrdo zopakoval doktrínu Bieleho domu, podľa ktorej sa Európa musí začať brániť sama.
Európa sa musí postaviť na vlastné nohy. Americký prezident Donald Trump bude nekompromisne pokračovať v úsilí prinútiť európskych spojencov, aby prevzali plnú finančnú aj materiálnu zodpovednosť za bezpečnosť svojho kontinentu.