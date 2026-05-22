Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na islamskú republiku. Vo štvrtok sa verejne zaviazal, že Spojené štáty napriek tvrdému odporu Teheránu získajú všetky iránske zásoby vysoko obohateného uránu. Tento nekompromisný krok predstavuje jeden z kľúčových cieľov v prebiehajúcej vojne, ktorej zámerom je definitívne eliminovať jadrové hrozby na Blízkom východe.
Zničenie namiesto využitia
Šéf Bieleho domu sa pred novinármi vyjadril rezolútne a odmietol akékoľvek úvahy o tom, že by rádioaktívny materiál zostal na území Iránu. Aj keď americká administratíva nemá pre túto surovinu vlastné využitie, jej primárnym cieľom je zabrániť tomu, aby ju režim zneužil na vojenské účely.
„Dostaneme ho. Nepotrebujeme ho a ani ho nechceme. Pravdepodobne ho zničíme po tom, čo ho získame, no nemôžeme dovoliť, aby si ho nechali.“
Vyhlásil Donald Trump počas brífingu vo Washingtone.
Prekážky v troskách a odpor Teheránu
Fyzické zabezpečenie rádioaktívneho materiálu však nebude vôbec jednoduchou logistickou či vojenskou operáciou. Akcia naráža na viaceré zásadné prekážky:
- Odhadované množstvo: Medzinárodné a americké tajné služby predpokladajú, že Irán momentálne vlastní približne 408 kilogramov vysoko obohateného uránu.
- Zničená infraštruktúra: Presun materiálu komplikuje fakt, že americké sily ešte minulý rok masívne zbombardovali a zničili kľúčové iránske jadrové zariadenia. Zásoby sa tak s najväčšou pravdepodobnosťou nachádzajú v ťažko dostupných troskách alebo v podzemných bunkroch.
- Zákaz z najvyšších miest: Podľa vysokopostavených iránskych zdrojov vydal najvyšší vodca Iránu, Modžtaba Chameneí, prísny príkaz, ktorý akýkoľvek vývoz obohateného uránu do zahraničia absolútne zakazuje.
Izraelské ultimátum pre ukončenie vojny
Kritický postoj voči Teheránu nezastávajú len Spojené štáty, ale aj ich kľúčový spojenec v regióne. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu jasne definoval podmienky, bez ktorých Izrael odmieta zložiť zbrane. Vojna sa podľa neho neskončí, kým nebudú splnené tri základné požiadavky: úplné odstránenie obohateného uránu z krajiny, okamžité ukončenie iránskej podpory pre spriaznené teroristické milície a absolútna eliminácia balistických raketových kapacít režimu.
Získanie obohateného uránu z útrob iránskeho jadrového programu sa stáva jedným z najkomplexnejších vojenských a diplomatických cieľov súčasnosti. Kým Washington a Jeruzalem trvajú na úplnej demilitarizácii a jadrovej kapitulácii Teheránu, iránske vedenie naďalej popiera snahu o vývoj atómovej bomby a odmieta akékoľvek ústupky. Tento vyostrený patový stav naznačuje, že prebiehajúci blízkovýchodný konflikt zďaleka nekončí a bez fyzického zaistenia strategického materiálu je uzavretie mieru zo strany spojencov prakticky vylúčené.