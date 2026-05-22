Slovenský minister zdravotníctva Kamil Šaško varuje pred ignorovaním ľudí s iným názorom na očkovanie, čo podľa neho vedie k nebezpečnej radikalizácii spoločnosti. Na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum v Prahe otvorene priznal, že Slovensko má v boji s dezinformáciami obrovské rezervy, pričom snahy rezortu priamo vo vláde torpéduje splnomocnenec, ktorý očkovanie odmieta. Reč však bola aj o hrozbe ďalšej pandémie a strategickom, no problematickom projekte vojenskej nemocnice v Prešove.
Dialóg ako zbraň proti extrémizmu v medicíne
Slovensko patrí spoločne s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy k regiónom, ktoré sú najviac zasiahnuté masívnymi dezinformačnými kampaňami v oblasti zdravotníctva. Šéf slovenského zdravotníctva Kamil Šaško v diskusii s riaditeľkou Estónskeho úradu verejného zdravotníctva Birgit Laovou a expertom Williamom H. Marksom z prestížnej Harvard Business School zdôraznil, že zatváranie očí pred týmto problémom nie je riešením.
„Je veľmi dôležité pochopiť, že svet nie je čiernobiely a musíte byť schopní komunikovať aj s tými, o ktorých si myslíme, že nemajú pravdu. Ak spolu ľudia nebudú komunikovať, dochádza k radikalizácii a extrémizmu.“
Minister otvorene poukázal na domácu vnútropolitickú anomáliu, keď jeden z vládnych splnomocnencov verejne a ostro vystupuje proti samotnému konceptu očkovania. Napriek tomu sa Šaško podľa vlastných slov snaží viesť proaktívne kampane a trpezlivo vysvetľovať fakty, hoci sa sám nepovažuje za klasického "influencera". Priama úmera medzi dôverou verejnosti v štátny systém a ochotou očkovať sa, je na Slovensku mimoriadne dôležitým faktorom.
Svet na novú pandémiu nebezpečne rýchlo zabúda
Panelisti sa zhodli na tom, že s pribúdajúcim časom od doznenia pandémie COVID-19 radikálne klesá ochota vlád investovať do zdravotnej bezpečnosti. Podľa expertov sa štáty síce poučili v teórii, no prenos vedomostí do krízovej praxe výrazne zaostáva. Diskutujúci pomenovali kľúčové hrozby pre najbližšie roky:
- Nedostatok investícií do osvety: Vlády neradi financujú komunikačné stratégie a len ťažko hľadajú osobnosti ochotné verejne sa zastať vedy a očkovania.
- Skorší príchod krízy: Podľa expertov z Harvardu môže ďalšia pandémia udrieť oveľa skôr, než to verejnosť a politici očakávajú.
- Zraniteľné reťazce: Mnohé európske štáty stále nedefinujú výrobu kľúčových liekov a kritického zdravotníckeho materiálu ako súčasť strategickej obrany štátu.
Kreatívny nápad, ktorý narazil na zlý betón
Ako príklad posilňovania kritickej infraštruktúry uviedol Kamil Šaško projekt výstavby novej vojenskej nemocnice v Prešove. Tento krok obhajoval ako inovatívny spôsob, ako využiť povinné výdavky vo výške dvoch percent z HDP na obranu pre potreby civilného sektora.
„Musíte byť kreatívni, pretože v tom je tiež rigidita - ako obhajovať a vysvetľovať, prečo nekupujete bomby alebo čokoľvek iné, ale staviate nemocnicu - no pretože to je východné krídlo NATO.“
Tento ambiciózny projekt však v posledných týždňoch čelí vážnemu stavebnému fiasku. Práce museli byť pozastavené po tom, čo inšpekcia zistila nízku kvalitu nosných betónových stĺpov, ktoré nespĺňajú bezpečnostné štandardy. Minister obrany Robert Kaliňák už avizoval nutnosť demolácie nevyhovujúcich konštrukcií, čo túto dôležitú stavbu predraží a časovo výrazne natiahne.
Vystúpenie slovenského ministra na medzinárodnom fóre obnažuje ostrý kontrast medzi teoretickými ambíciami a domácou realitou. Na jednej strane stojí deklarovaná snaha o budovanie zdravotnej odolnosti na východnom krídle Aliancie a boj s dezinformáciami, na strane druhej sa štát potýka s antivaxerskými náladami vo vlastných vládnych radoch a s banálnymi stavebnými zlyhaniami pri kľúčových infraštruktúrnych projektoch. Pripravenosť Slovenska na ďalšie bezpečnostné či zdravotné krízy tak zatiaľ zostáva skôr vo fáze budovania základov, ktoré sa – podobne ako v Prešove – zatiaľ ukázali ako mimoriadne nestabilné.