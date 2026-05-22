Mesto Pardubice sa spamätáva z obrovskej tragédie. Stredoškoláčka po brutálnom útoku nožom, za ktorým podľa dostupných informácií stojí jej starší spolužiak a bývalý priateľ, podľahla vážnym zraneniam v nemocnici. K šokujúcemu incidentu došlo priamo pred budovou miestnej strednej školy, pričom agresora na mieste okamžite zadržali policajné zložky.
Krvavý koniec tínedžerského vzťahu
K fatálnemu útoku došlo vo štvrtok približne o 14.00 h priamo pred areálom Strednej priemyselnej školy chemickej v Pardubiciach. Obeťou je mladá žiačka, ktorú mal podľa očitých svedkov napadnúť o dva roky starší študent. Motívom tohto brutálneho činu mal byť ich nedávny rozchod. Agresívny mladík po útoku údajne nožom ohrozoval aj ďalších svedkov tragédie, ktorí sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti.
„Napadnutá osoba bohužiaľ po prevoze do nemocnice svojim zraneniam podľahla.“
Potvrdila tragický koniec Polícia Českej republiky prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia na sociálnej sieti X.
Zrušené maturity a evakuácia areálu
Bezprostredne po nahlásení incidentu nastúpili na miesto všetky záchranné aj bezpečnostné zložky, ktoré zabezpečili okolie a urýchlene evakuovali školské priestory. Vedenie vzdelávacej inštitúcie prijalo pre mimoriadnu situáciu nasledujúce krízové opatrenia:
- Zadržanie páchateľa: Útočníka sa podarilo eliminovať a zadržať policajným hliadkam priamo na mieste činu.
- Zrušenie skúšok: Škola s okamžitou platnosťou zrušila ústne maturitné skúšky, ktoré boli naplánované na piatok.
- Riaditeľské voľno: Pre všetkých študentov a zamestnancov bolo vyhlásené riaditeľské voľno, aby sa zabránilo ďalšej traumatizácii.
- Vyjadrenie sústrasti: Vedenie školy oficiálne vyjadrilo hlbokú sústrasť zdrvenej rodine a blízkym zosnulej obete.
„Polícia ČR zasiahla okamžite, podozrivú osobu zadržala na mieste a udalosť vyšetruje. Budova bola z preventívnych dôvodov evakuovaná a následná kontrola potvrdila, že v areáli školy nehrozí nebezpečenstvo.“
Uviedli vo svojom stanovisku otrasení zástupcovia zasiahnutej strednej školy.
Tento tragický incident opäť a mimoriadne bolestivo otvára celospoločenskú diskusiu o bezpečnosti na školách a duševnom zdraví mladistvých. Eskalácia partnerských konfliktov do extrémneho násilia v školskom prostredí ukazuje na nevyhnutnosť posilnenia psychologickej podpory a preventívnych programov pre študentov. Pre pardubickú školu i celú tamojšiu komunitu bude návrat do bežného režimu po tejto traumatizujúcej udalosti trvať dlhé mesiace a nevyhnutne si vyžiada rozsiahlu odbornú krízovú intervenciu.