Slovenskí hokejisti zvládli dôležitý krok na ceste do štvrťfinále majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V základnej B-skupine vo Fribourgu nedali šancu výberu Dánska a po suverénnom triumfe 5:1 sa vyšvihli na druhú priečku v tabuľke. Zverenci trénera Vladimíra Országha tak nabrali potrebné sebavedomie pred kľúčovými víkendovými súbojmi.
Jednoznačná prevaha od prvých minút
Zápas sa od úvodných minút vyvíjal v prospech Slovenska, hoci prvá tretina priniesla skôr opatrnejší hokej a pozorné bránenie. Streleckú smolu pretrhol až Martin Chromiak, ktorý v 10. minúte po prihrávke Kristiána Pospíšila využil presilovú hru. Po prestávke tlak našich reprezentantov vygradoval. Dáni síce pristúpili k výmene brankára, no ani to ich nezachránilo pred ďalšími presnými zásahmi z hokejok Adama Lišku a Olivera Okuliara.
- Výsledok: Dánsko – Slovensko 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
- Góly SR: 10. Chromiak, 21. Liška, 27. Okuliar, 44. M. Pospíšil, 54. Čederle
- Gól Dánska: 42. Aagard
- Dejisko a návšteva: Fribourg, 4 734 divákov
Kuriózny moment priniesol najmä presný zásah Okuliara v druhej tretine. Puk z jeho hokejky zmizol pod penovou výstužou vnútri bránky a situáciu musel definitívne odobriť až videorozhodca. Aj v záverečnej časti hry dominoval slovenský tím. Severania síce v 42. minúte znížili, no ofenzívna vlna súpera následne priniesla góly Martina Pospíšila a Sebastiána Čederleho, čím spečatili zaslúžené víťazstvo.
Najlepší výkon na šampionáte, zhodnotil tréner
Výkon celého tímu vyzdvihol hlavný tréner Vladimír Országh, ktorý ocenil nielen ofenzívnu efektivitu, ale aj taktickú vyspelosť a ukážkovú disciplínu – slovenský výber hral totiž iba raz v oslabení.
„Chalani odohrali výborný zápas. Aj po taktickej stránke to zvládli, takže veľká gratulácia do šatne. Asi to bol náš najlepší výkon na šampionáte, hrali sme dobre celých 60 minút a nemali sme väčšie výpadky. Chceme sa zlepšovať od zápasu k zápasu a urobili sme ďalší krok k tomu, kde chceme byť.“
Na slová trénera nadviazal aj útočník Oliver Okuliar, ktorý v zápase zaznamenal gól a dve asistencie. Zdôraznil, že pre tím bolo kľúčové vyvarovať sa zbytočných vylúčení, na ktoré doplácali v predchádzajúcich dueloch.
„Boli sme koncentrovaní a hovorili sme si, že sa nám nemôže stať to, čo proti Slovincom. Boli sme disciplinovaní, super to bolo. Je to tímový výkon, dôležité sú tri body. Budeme radi, keď si derby proti Čechom užijeme a určite nejaký ten bodík by sme radi ukradli. Nejdeme tam s porazenou hlavou.“
Aktuálna situácia na čele B-skupiny
Slováci si vďaka trojbodovému zápisu upevnili postupové pozície a zaradili sa tesne za lídra tabuľky.
- 1. Kanada: 11 bodov (skóre 22:9)
- 2. Slovensko: 11 bodov (skóre 16:7)
- 3. Česko: 10 bodov (skóre 13:8)
- 4. Nórsko: 7 bodov (skóre 14:8)
Slovenskú reprezentáciu teraz čaká najnáročnejšia fáza skupinového turnaja, ktorá definitívne preverí ich medailové ambície. Už v sobotu popoludní o 16.20 h vykorčuľujú na prestížne a ostro sledované derby proti Česku. Následné súboje s hokejovými gigantmi z Kanady a Švédska rozhodnú nielen o samotnom postupe do štvrťfinále, ale predovšetkým o konečnom umiestnení, ktoré určí náročnosť súpera pre vyraďovaciu fázu. Ak si však Országhov tím udrží nastolený trend a ukážkovú disciplínu, má šancu úspešne bodovať aj proti najväčším favoritom.