Európa sa rúti do bezprecedentnej plynárenskej krízy. Ak zablokovaný Hormuzský prieliv zostane uzavretý ešte niekoľko mesiacov, starý kontinent môže čeliť kritickému nedostatku kľúčovej suroviny pred blížiacou sa zimou. Poplach bijú zástupcovia nórskeho energetického gigantu Equinor, ktorí upozorňujú na rekordne nízke zásoby a deformované ceny na trhu.
Zásobníky zívajú prázdnotou
Údaje organizácie Gas Infrastructure Europe (GIE) prinášajú mimoriadne znepokojivý pohľad na európsku energetickú bezpečnosť. Aktuálna situácia v zásobníkoch je hlboko pod dlhodobými štandardmi:
- Aktuálny stav: Zásobníky plynu naprieč Európou sú v súčasnosti naplnené iba tesne nad 35 %.
- Sezónna norma: V tomto období by sa mala bežná naplnenosť pohybovať na úrovni približne 50 %.
- Kritický cieľ: Členské štáty Európskej únie majú pritom jasnú povinnosť naplniť zásobníky tak, aby v období od októbra do konca decembra dosiahli úroveň 90 %.
Rozhodnú najbližšie tri mesiace
Zástupcovia ropného a plynárenského koncernu Equinor označili za najproblematickejšie obdobie práve nasledujúce tri mesiace. Scenáre vývoja priamo závisia od vojnového konfliktu na Blízkom východe. Ak by sa boje ukončili okamžite a Hormuzský prieliv by sa uvoľnil, naplnenosť zásobníkov by sa podľa odhadov mohla vyšplhať na 75 %. Hoci by išlo o napätý stav, analytici by ho ešte dokázali akceptovať.
„Ak však blokáda kľúčovej námornej trasy bude trvať ešte jeden až tri mesiace, zásoby plynu v Európe môžu dosiahnuť kritickú úroveň.“
Upozornila na to viceprezidentka spoločnosti Equinor pre obchodovanie s plynom, Helle Ostergaard Kristiansenová.
Deformované ceny brzdia nákupy
Na fatálne problémy s dopĺňaním zásob poukázal už začiatkom mesiaca aj finančný riaditeľ koncernu Torgrim Reitan. Kľúčovou prekážkou nie je len samotný fyzický nedostatok suroviny, ale predovšetkým anomália na burzách. Cena pre bližšie kontrakty je momentálne paradoxne vyššia než pre zimné obdobie, čo odrádza nákupcov od okamžitého dopĺňania skladov.
Trhová deformácia a geopolitická kríza si tak s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiadajú priamy zásah vládnych kabinetov. Podľa analytikov by mali európske vlády urgentne zaintervenovať, prípadne umelo upraviť štruktúru cien, aby motivovali obchodníkov k nákupom drahšieho plynu ešte počas letných mesiacov. Ak sa tak nestane a blokáda Hormuzu potrvá, Európa riskuje, že do zimy vstúpi nepripravená, čo by vyvolalo drastický cenový šok a ohrozilo energetickú stabilitu miliónov domácností i podnikov naprieč kontinentom.