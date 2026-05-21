Ukrajina si v tretí májový štvrtok tradične pripomína Deň vyšívanky. Z historickej košele zdobenej ľudovými vzormi sa v kontexte prebiehajúcej vojny stal jeden z najsilnejších vizuálnych symbolov národnej hrdosti, vzdoru a nezlomnej identity. Svoje posolstvá k tomuto dňu vyslali do sveta aj najvyšší politickí predstavitelia, ktorí tradičný odev hrdo obliekajú nielen doma, ale aj na kľúčových diplomatických cestách.
Výšivka, ktorú tvorí samotný život a boj
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil pri tejto príležitosti na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu s prvou dámou Olenou. Kým prezident zvolil čiernu košeľu s decentnou bielou výšivkou, jeho manželka si obliekla bielu blúzku s modrým vzorom.
„Po stáročia nás fascinuje jej vzor, no teraz je na nás, aby sme ho sami tvorili - svojím životom, bojom a každým novým krokom. Každý deň ju Ukrajinci vyšívajú vlastnými rukami - bránia to, čo im je blízke, obnovujú to, čo bolo zničené, liečia rany, učia deti a sami sa pritom vzdelávajú. Uchovávame si svoju pamäť a budujeme budúcnosť.“
Zelenskyj vo svojom príhovore na sieti X následne zaželal krajanom šťastný Deň vyšívanky a vyzval ich na oslavu osudu, ktorý je symbolicky „vyšívaný v nezávislosti“.
Globálny symbol ukrajinského odporu
Sila tradície presahuje hranice Ukrajiny, čo potvrdil aj minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Ten sa vo vyšívanke odfotil so svojou rodinou počas pracovnej cesty vo Švédsku. Šéf ukrajinskej diplomacie zdôraznil, že tradičné oblečenie dnes spája komunity roztrúsené po celej planéte a robí svet viditeľne krajším.
„Od Kyjeva po Varšavu, Toronto, Buenos Aires a tu v Malmö, Ukrajinci naprieč všetkými krajinami nosia vyšívanky - naše tradičné vyšívané košele, ktoré sa stali symbolom identity, odolnosti a spojenia s domovom.“
Vicepremiérka a ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková doplnila, že vyšívanka sprevádza Ukrajincov v každom aspekte ich aktuálneho bytia – od každodenného života až po veľké tragédie na frontovej línii či ako dôležitý symbol tichého odporu priamo na okupovaných územiach.
Fakty o tradičnom odeve
- Farebná evolúcia: Hoci bola pôvodne vyšívanka výlučne biela, v súčasnosti sa vyrába a nosí v najrôznejších farebných kombináciách podľa preferencií nositeľa.
- Regionálna identita: Vzory, strihy a farby výšivky nie sú náhodné; prísne sa líšia a nesú špecifické kódy v závislosti od konkrétneho ukrajinského regiónu.
- Moderný patriotizmus: Nosením vyšívanky dávajú obyvatelia verejne najavo svoje vlastenectvo, pričom sa pravidelne organizujú masové „vyšívankové pochody“ na podporu tradícií.
- Medzinárodná pocta: Pred pesničkovou súťažou Eurovízia v roku 2023 do ukrajinskej vyšívanky symbolicky obliekli aj sochy štyroch členov legendárnej skupiny Beatles na nábreží rieky Mersey v anglickom Liverpoole.
Deň vyšívanky dávno presiahol rozmer bežného folklórneho sviatku. V čase existenčného zápasu o prežitie štátu slúži tento kus odevu ako silný nástroj kultúrnej diplomacie, ktorý Ukrajincom a svetu vizuálne pripomína, že národná identita sa nedá zničiť vojenskou agresiou. Kým v minulosti sa vyšívanky odkladali prevažne na slávnostné príležitosti, dnes sú pevnou súčasťou politických prejavov i vojenských uniforiem, čím definujú novodobý ukrajinský patriotizmus v jeho najčistejšej a najodolnejšej podobe.