Ukrajinská kampaň zameraná na ničenie ruskej ropnej infraštruktúry prináša mimoriadne strategické výsledky. Cielené útoky dronmi podľa nezávislých analýz vyradili z prevádzky už takmer tretinu celkovej produkcie ropy a benzínu v krajine. Výrazné škody a preventívne odstávky hlásia viaceré kľúčové rafinérie, čo môže mať pre Putinovu vojnovú ekonomiku ďalekosiahle následky.
Masívne výpadky kľúčových hráčov
Rozsah doterajších škôd detailne zmapoval nezávislý ruský denník Novaja Gazeta Europe. Z jeho zverejnených výpočtov vyplýva, že ukrajinské bezpilotné lietadlá už celkovo paralyzovali približne 32 percent ruskej produkcie ropy a 28 percent produkcie benzínu.
Agentúra Reuters, odvolávajúca sa na zdroje priamo z plynárenského a ropného priemyslu, identifikovala, že s najväčšími výpadkami momentálne zápasia tieto strategické podniky:
- Riazaňská rafinéria: Ide o tretiu najväčšiu ropnú rafinériu v Rusku s obrovskou ročnou spracovateľskou kapacitou viac ako 17 miliónov ton ropy. Po presnom útoku dronom z 15. mája musela spoločnosť úplne zastaviť svoju prevádzku.
- Gazprom Nefť (Kapotňa): Deviata najväčšia rafinéria s kapacitou 12 miliónov ton ropy ročne, sídliaca v moskovskej mestskej štvrti Kapotňa, pozastavila prevádzku po útoku zo 17. mája. Hoci boli fyzické škody na zariadení relatívne malé, vedenie sa rozhodlo prevádzku preventívne zastaviť pre minimalizáciu ďalších bezpečnostných rizík. K jej obnove by malo dôjsť v najbližších dňoch.
Plamene v Kstove a ohrozenie armádnej logistiky
Situácia sa pre ruský energetický sektor zhoršuje každým dňom a k stratám pribúdajú ďalšie ciele. V noci z 19. na 20. mája spôsobil útok ukrajinských dronov rozsiahly požiar v rafinérii Lukoilu s názvom Nižegorodnefteorgsintez. Závod sa nachádza pri meste Kstovo v Nižnonovgorodskej oblasti a jeho masívny výpadok ešte ani nebol zahrnutý do pôvodných výpočtov denníka Novaja Gazeta Europe.
„Tento závod je štvrtým najväčším výrobcom benzínu v Rusku. So spracovateľskou kapacitou približne 17 miliónov ton ropy ročne vyrába vyše 50 druhov ropných produktov, vrátane približne piatich miliónov ton benzínu, viac ako piatich miliónov ton nafty a vyše dvoch miliónov ton vykurovacieho oleja,“
upozorňuje na dôležitosť zasiahnutej infraštruktúry agentúra Reuters.
Systematické ničenie rafinérskych a spracovateľských kapacít predstavuje pre Moskvu mimoriadne citlivú ranu. Ruská federácia je existenčne závislá od exportu ropných produktov na financovanie vojny, no ešte dôležitejšie je plynulé zásobovanie vlastnej armády pohonnými hmotami. Zníženie domácej produkcie benzínu a nafty o viac ako štvrtinu tak nevytvára len tlak na bežných spotrebiteľov, ale môže priamo obmedziť aj logistické možnosti a akcieschopnosť ruských okupačných jednotiek priamo na fronte. Ďalšie vlny útokov by mohli túto krízu ešte viac prehĺbiť.