Svetovému trhu s ropou hrozí bezprostredný kolaps. Ak sa strategický Hormuzský prieliv čoskoro neotvorí, kombinácia tenčiacich sa rezerv a letnej turistickej sezóny uvrhne globálnu ekonomiku do takzvanej „červenej zóny“. Pred katastrofálnymi následkami a najväčšími výpadkami dodávok v histórii varuje šéf Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA) Fatih Birol.
Blokáda, ktorá dusí svetovú ekonomiku
Jediným riešením súčasného masívneho energetického šoku, ktorý odštartovala vojna na Blízkom východe, je podľa Fatiha Birola úplné a bezpodmienečné znovuotvorenie Hormuzského prielivu. Túto kľúčovú námornú trasu zablokoval Irán po februárových útokoch Izraela a Spojených štátov.
Fakty o aktuálnej energetickej kríze:
- Strategický uzol: Zablokovaným prielivom bežne prechádza zhruba pätina svetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
- Záchranný vankúš: Zásoby na trhu boli pred vypuknutím vojny našťastie dostatočne vysoké, čo pomohlo absorbovať prvotný cenový šok.
- Kritický úbytok: V súčasnosti sa tieto rezervy extrémne rýchlo stenčujú, čo v kombinácii s prichádzajúcim letom vytvára nebezpečný pretlak.
Leto v „červenej zóne“
Situácia sa môže radikálne zhoršiť v najbližších mesiacoch. Šéf IEA o tom hovoril v Londýne na pôde prestížneho ekonomického inštitútu Chatham House, kde sa rokovalo o energetickej bezpečnosti vo svetle blízkovýchodného konfliktu.
„Ak k otvoreniu Hormuzského prielivu nedôjde, pokračujúce odčerpávanie svetových zásob ropy spolu s rastúcim dopytom v dôsledku letnej turistickej sezóny môže spôsobiť, že ropné trhy v júli či auguste vstúpia do červenej zóny.“
Historické uvoľňovanie rezerv ako dočasná náplasť
V snahe stabilizovať situáciu sa členské štáty IEA už začiatkom marca odhodlali k historickému kroku. Rozhodli o masívnom uvoľnení rekordných 400 miliónov barelov ropy zo svojich strategických rezerv. Do 8. mája sa z tohto objemu podarilo dodať na trh už 164 miliónov barelov.
Zablokovanie kľúčovej ropnej tepny predstavuje tikajúcu bombu nielen pre dopravu a priemysel. Najtvrdší úder pravdepodobne pocítia africké štáty a rozvíjajúce sa ázijské ekonomiky, kde drahé energie plynule prejdú do globálnej potravinovej krízy. Hoci je IEA pripravená uvoľniť ďalšie strategické rezervy, ide len o kupovanie času. Pokiaľ sa diplomatickým či vojenským tlakom nepodarí Hormuzský prieliv v najbližších týždňoch odblokovať, svet sa musí pripraviť na bezprecedentný cenový šok s potenciálom naštartovať hlbokú globálnu recesiu.