Dovolenkári smerujúci na juh Tenerife by mali zvýšiť opatrnosť. Známu pláž La Pinta v letovisku Costa Adeje museli úrady opäť kompletne uzavrieť pre verejnosť. Testy kvality vody tam odhalili nadlimitné množstvo nebezpečných baktérií.
Na pláži veje červená vlajka
Ako informoval portál Canarian Weekly, mestský úrad v Adeje potvrdil, že kúpanie na pláži susediacej s prístavom Puerto Colón je nateraz dočasne zakázané. Každodenný monitoring vody totiž ukázal zvýšené mikrobiologické hodnoty spojené s baktériami typu enterokok. Prítomnosť týchto organizmov vo vode najčastejšie indikuje fekálne znečistenie.
Priamo na pláži už hliadky rozmiestnili výstražné tabule a vyvesili červené vlajky, ktoré značia prísny zákaz vstupu do mora. Pre pláž La Pinta to však nie je premiéra. S podobnými problémami so znečistením vody bojovala už aj v minulosti. Miestne úrady deklarovali, že uzávera potrvá dovtedy, kým nasledujúce kontrolné odbery nepotvrdia návrat kvality vody do bezpečných noriem.
Čo sú enterokoky a prečo predstavujú vážne riziko?
Podľa odborného medicínskeho portálu WebMD sú enterokoky skupinou baktérií, ktoré bežne žijú v črevách takmer každého zvieraťa a človeka. Problém nastáva, keď sa tieto baktérie premnožia alebo sa dostanú do iných častí tela cez otvorené rany či sliznice.
Najbežnejším a najnebezpečnejším druhom je Enterococcus faecalis. Táto baktéria je mimoriadne odolná – dokáže prežiť v extrémne vysokých aj nízkych teplotách a v najrôznejších prostrediach (vrátane slanej morskej vody).
Zdravotníci varujú, že kontakt s kontaminovanou vodou môže u ľudí vyvolať niekoľko typov infekcií:
- Infekcie močových ciest: Prejavujú sa neustálym nutkaním na močenie, bolesťami v podbrušku a silným pálením. Ženy sú na tieto infekcie náchylnejšie.
- Infekcie otvorených rán: Ak vojdete do kontaminovanej vody s reznou ranou, škrabancom či odreninou, hrozí riziko zápalu, hnisania, opuchov a horúčok.
- Bakterémia (otrava krvi): Nastáva vtedy, keď sa bakteriálna infekcia rozšíri z rany alebo močových ciest priamo do krvného obehu. Sprevádzajú ju zimnica, zvracanie, rýchly tep a točenie hlavy.
- Endokarditída: Vážny stav, keď sa baktérie krvou dostanú až k srdcu a usadia sa na srdcových chlopniach.
Liečba býva komplikovaná: Sú odolné voči antibiotikám
Hlavným dôvodom, prečo úrady berú výskyt enterokokov na plážach tak vážne, je ich vysoká odolnosť voči liekom. Bežné dávky štandardných antibiotík na ne často nezaberajú.
Baktéria E. faecalis je prirodzene imúnna voči mnohým známym liekom vrátane penicilínu či vancomycínu. Kým infekcie močových ciest sa zväčša dajú zvládnuť cielenými liekmi, komplikovanejšie zápaly kože či krvi si vyžadujú kombináciu viacerých druhov antibiotík naraz.
Turistom sa preto dôrazne odporúča zákaz kúpania rešpektovať a pred cestou do oblasti Costa Adeje si overiť aktuálny stav kvality vody prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov.