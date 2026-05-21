Britskou monarchiou otriasa ďalšia fáza škandálu, ktorý vrhá tieň aj na samotnú zosnulú panovníčku. Britská vláda na nátlak opozície odtajnila sériu prísne strážených archívnych dokumentov. Vyplýva z nich, že kráľovná Alžbeta II. osobne a veľmi intenzívne intervenovala v prospech svojho syna, princa Andrewa, aby pre neho získala vplyvný post osobitného predstaviteľa Spojeného kráľovstva pre obchod a investície.
„Želanie kráľovnej“: Ako Alžbeta II. pretlačila syna do diplomacie
Zverejnené vládne dokumenty podrobne mapujú zákulisné ťahy z prelomu tisícročí, kedy Buckinghamský palác hľadal pre vtedajšieho vojvoda z Yorku zmysluplné štátne uplatnenie. Podľa listov, ktoré odtajnila súčasná britská exekutíva, stála za Andrewovým vymenovaním priama autorita jeho matky.
Kľúčové odhalenia z britských vládnych spisov:
- Rozsiahle palácové debaty: David Wright, vtedajší šéf Britskej organizácie pre medzinárodný obchod, viedol v roku 2000 „rozsiahly a detailný rozhovor“ so súkromným tajomníkom kráľovnej Alžbety II. o politickej budúcnosti jej mladšieho syna.
- Priamy list ministrovi: Wright následne 25. februára 2000 adresoval vtedajšiemu ministrovi zahraničných vecí list, v ktorom explicitne uviedol, že je „veľkým osobným želaním“ kráľovnej, aby Andrew prevzal významnú globálnu úlohu pri presadzovaní britských národných záujmov.
- Éra „Air Miles Andyho“: Na základe tejto intervencie získal Andrew neplatenú funkciu obchodného vyslanca, ktorú zastával v rokoch 2001 až 2011. Precestoval celý svet, pričom si pre neustále lety a luxusné hotely hradené z peňazí daňových poplatníkov vyslúžil nelichotivú prezývku „Air Miles Andy“.
„Kráľovná si veľmi želá, aby vojvoda z Yorku prevzal významnú úlohu pri presadzovaní národných záujmov,“ uvádza sa doslova v odtajnenom liste z februára 2000, ktorý usvedčuje monarchiu z rodinkárstva na najvyššej úrovni.
Špionáž pre Epsteina a zatknutie britským Scotland Yardom
Skutočná katastrofa pre britskú korunu nastala začiatkom roka 2026, kedy americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo takzvané Epsteinove spisy. Tie odhalili, že Andrew Mountbatten-Windsor (mladší brat kráľa Karola III.) udržiaval s americkým predátorom Jeffreymu Epsteinovi oveľa hlbší a nebezpečnejší vzťah, než dovtedy priznával. Kauza nabrala v posledných mesiacoch kriminálny rozmer.
Chronológia pádu kráľovskej rodiny a vyšetrovanie v roku 2026:
- Únik dôverných informácií (január 2026): Americké vyšetrovacie spisy naznačujú, že princ Andrew počas výkonu svojej štátnej obchodnej funkcie posielal Epsteinovi potenciálne dôverné vládne a ekonomické informácie Spojeného kráľovstva.
- Zadržanie a výsluch (február 2026): Britská polícia bývalého princa vo februári nakrátko zadržala a podrobila ho tvrdému výsluchu pre podozrenie zo zneužitia úradnej moci. Mountbatten-Windsor akékoľvek porušenie zákona striktne odmieta, no palác ho už predtým zbavil titulu Jeho kráľovská výsosť aj armádnych hodností.
- Pád Petra Mandelsona: Andrew nebol jediným britským činiteľom v sieti. Vlani v septembri bol pre väzby na Epsteina odvolaný britský veľvyslanec v USA Peter Mandelson, ktorý následne vo februári 2026 musel potupne rezignovať aj na svoj mandát v hornej komore britského parlamentu – v Snemovni lordov.
Opozičná strana Liberálni demokrati, ktorá si zverejnenie spisov o princovi Andrewovi na vláde vynútila, už podala ďalšiu oficiálnu žiadosť. Požaduje okamžité odtajnenie kompletnej vzájomnej korešpondencie medzi znecteným ex-princom Andrewom a padlým diplomatom Petrom Mandelsonom.