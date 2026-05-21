Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie prichádza na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR s radikálnym legislatívnym návrhom. KDH žiada zavedenie prísneho zákazu zakladania a prevádzkovania účtov na sociálnych sieťach pre deti mladšie ako 16 rokov. Návrh zákona o ochrane maloletých v digitálnom prostredí prenáša hlavnú zodpovednosť a hrozbu vysokých sankcií priamo na technologických gigantov a prevádzkovateľov platforiem.
Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov: Čo prináša nová legislatíva?
Predložený návrh zákona, ktorý vo štvrtok podrobne predstavil poslanec Ján Horecký, reaguje na dlhodobo sa zhoršujúci stav duševného zdravia slovenských detí. Podľa KDH už verbálne proklamácie nestačia a štát musí zasiahnuť legislatívnou reguláciou digitálneho trhu, keďže poradenský systém a školy sú preťažené dôsledkami nadmerného online smartfónového života.
Hlavné piliere navrhovaného zákona o ochrane maloletých v máji 2026:
- Absolútny zákaz do 16 rokov: Deti mladšie ako 16 rokov nebudú môcť mať legálne zriadený ani spravovaný profil na žiadnej sociálnej sieti.
- Regulovaný režim pre mladistvých (16 – 18 rokov): Tínedžeri v tomto veku siete môžu využívať, avšak platformy musia zo zákona aktivovať najbezpečnejšie nastavenia súkromia, drasticky obmedziť návykové prvky (napr. nekonečné skrolovanie) a úplne zakázať profilovanú reklamu cielenú na maloletých.
- Prenos zodpovednosti na technologických gigantov: Za overovanie veku a dodržiavanie pravidiel nebudú primárne stíhaní rodičia, ale prevádzkovatelia sietí (ako Meta, TikTok či Google), ktorí budú musieť vyvinúť účinné verifikačné nástroje ochrany.
„Deti do 16 rokov nepatria do algoritmov sociálnych sietí. Nepatria do prostredia, ktoré je postavené na udržiavaní ich pozornosti, porovnávaní, tlaku na výkon a neustálom vyhodnocovaní ich správania,“ zdôraznil poslanec KDH Ján Horecký s tým, že deti majú právo vyrastať bez manipulácie.
Lekári a pedagógovia bijú na poplach: Ambulancie plnia ťažké prípady
Iniciatívu politikov z KDH dôrazne podporuje aj odborná verejnosť z prvej línie. Nadmerný čas strávený v zajatí obrazoviek podľa nich destabilizuje doteraz nevyvinutú osobnosť dieťaťa a poškodzuje neurologický vývoj mozgu, čo sa následne priamo prejavuje v školských triedach.
Dôsledky digitálneho preťaženia očami slovenských expertov:
- Poruchy pozornosti a ADHD syndrómy: Terapeutka a špecialistka na ADHD Jana Merašická (riaditeľka Súkromného centra poradenstva a prevencie v Topoľčanoch) upozorňuje na masívny nárast detí so zníženou schopnosťou sústrediť sa, slabou empatiou a vážnymi problémami pri nadväzovaní reálnych vzťahov.
- Otupovanie myslenia a preplnené psychiatrie: Detská psychiatrička Anna Kováčová potvrdzuje, že sociálne siete systematicky oslabujú kritické myslenie detí, zhoršujú ich školský prospech a vytláčajú prirodzený sociálny kontakt. V detských psychiatrických ambulanciách podľa nej nebezpečne pribúdajú ťažké patologické stavy.
- Agresivita a spánková deprivácia v školách: Špeciálna pedagogička Petronela Čapová opisuje každodennú realitu v triedach – deti prichádzajú do škôl chronicky nevyspaté, apatické, vyčerpané a neschopné vzdelávania. Siete priamo akcelerujú fenomény ako kyberšikanovanie, sociálna izolácia a verbálna či fyzická agresivita.
Odborníci spoločne s KDH prízvukujú, že cieľom legislatívy nemá byť úplné odstrihnutie mladej generácie od moderných technológií, ale ich systematická ochrana pred dravými a biznisovo orientovanými algoritmami, ktorých primárnym cieľom je zisk na úkor detského zdravia.