Vládna koalícia čelí ďalšiemu vážnemu otrasu, ktorý opäť pramení z vnútrostraníckeho napätia v Slovenskej národnej strane. Predseda SNS Andrej Danko dnes na tlačovej konferencii otvorene pohrozil odvolaním podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko poslal premiérovi Robertovi Ficovi list s ponukou na personálnu výmenu vo vláde, čo označil za „zdvihnutý prst“ pre Tarabu.
Danko dáva Tarabovi ultimátum a hrozí rozkolom v parlamente
Predseda SNS Andrej Danko neskrýva, že vzťahy medzi ním a Tomášom Tarabom (nominant SNS) dosiahli bod mrazu. Rozbuškou sa stala najmä téma zonácií národných parkov, pri ktorej Taraba podľa Danka neprávom zvaľoval zodpovednosť na stranu, hoci agendu pripravoval generálny tajomník služobného úradu na envirorezorte Marek Chovan. Danko vyhlásil, že sa chce s Tarabom stretnúť a pozval ho na zasadnutie predsedníctva SNS, ktoré sa uskutoční o týždeň vo štvrtok 28. mája 2026.
Hlavné politické požiadavky a hrozby Andreja Danka v máji 2026:
- Podmienky spolupráce: Tomáš Taraba dostane presne stanovené pravidlá fungovania v rámci SNS. Ak ich odmietne, Danko doručí premiérovi oficiálny návrh na jeho odvolanie.
- Záloha v poslaneckom klube: Šéf SNS tvrdí, že za jeho názorom stojí šesť poslancov Národnej rady SR a na jeho strane sú aj štátni tajomníci ministerstva životného prostredia Filip Kuffa a Štefan Kuffa.
- Presun pod krídla Smeru: Ak Fico odmietne Tarabu odvolať, Danko bude žiadať, aby sa Taraba stal nominantom strany Smer-SD – podobne, ako sa to už predtým udialo v prípade ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka.
- Blokovanie zákonov: Kým sa pomery nevyriešia, vládne návrhy nemusia v parlamente prechádzať. Danko avizoval, že požiada o odloženie hlasovaní o sporných bodoch.
„Pokiaľ si vo štvrtok nevysvetlíme pravidlá vzťahu SNS a podpredsedu vlády, predseda vlády dostane oficiálny návrh na odvolanie ministra Tarabu s podpismi poslancov, ktorí stoja za mojím názorom,“ vyhlásil Andrej Danko, pričom jedným dychom dodal, že SNS napriek tomu vládnu koalíciu nepoloží.
Fico rekonštrukciu odmieta a žiada záruky stability
Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico nateraz odmieta vstúpiť do vnútrostraníckeho konfliktu národniarov na Dankovej strane. Vo svojom štvrtkovom stanovisku zdôraznil, že rekonštrukcia vlády nie je na programe dňa a Tomáša Tarabu označil za mimoriadne schopného manažéra na čele envirorezortu. Fico síce ponuku šéfa SNS rešpektuje, no posiela mu jasný mocenský odkaz.
Podmienky premiéra Roberta Fica pre riešenie koaličnej krízy:
- Garancia funkčnej väčšiny: Ak by SNS striktne trvala na Tarabovom odchode, premiér bude od Andreja Danka nekompromisne vyžadovať písomné záruky, že v parlamente zostane zachovaná akcieschopná väčšina 76 poslancov.
- Stopka politickej kríze: Fico vyhlásil, že chápe potrebu SNS riešiť si interné personálne otázky, no tieto procesy nesmú v žiadnom prípade viesť k paralyzovaniu chodu štátu alebo ohrozeniu stability vládneho kabinetu.
- Ochrana kľúčových ministrov: Predseda vlády dáva jasne najavo, že sa nemieni len tak vzdať ministrov, s ktorých prácou je spokojný, len kvôli osobným animozitám vnútri koaličných partnerov.
Danko zároveň adresoval ostrú kritiku priamo premiérovi. Vyhlásil, že ho mrazia Ficove postoje a že šéf Smeru podľa neho stále nedozrel ako politik k tomu, aby pochopil, že „nestačí vyhrať voľby, ale vedieť sa aj správať k svojim koaličným partnerom“.
Spojí sa SNS s opozíciou?
Andrej Danko na tlačovej besede ostro zaútočil na koaličných partnerov zo strán Smer-SD a Hlas-SD. Vyjadril hlboký šok a rozhorčenie nad tým, že obe strany v parlamentných výboroch nepodporili návrh národniarov na plošné zvýšenie dôchodkov pre seniorov nad 90 rokov.
Danko vyhlásil, že ak Smer a Hlas novelu nezbavia veta ani v druhom čítaní, stratia právo hovoriť o sociálnom cítení. V snahe presadiť svoj vlajkový sociálny projekt je šéf SNS pripravený obísť koaličnú zmluvu a požiadať o hlasy opozíciu.
Predseda SNS Andrej Danko nešetril na adresu svojich vládnych kolegov tvrdou kritikou. Podľa jeho slov Smer-SD a Hlas-SD predloženú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa aktuálne nachádza v Národnej rade SR v druhom čítaní, pôvodne privítali. Obrat v parlamentných výboroch preto vníma ako podraz na najzraniteľnejšej skupine obyvateľstva.
Hlavné ekonomické a politické parametre Dankovho návrhu v máji 2026:
- Cieľová skupina: Zvýšenie starobných dôchodkov sa priamo týka takmer 26 000 slovenských seniorov, ktorí už prekročili vekovú hranicu 90 rokov.
- Nová suma dôchodku: SNS navrhuje, aby sa penzia pre týchto starčekov plošne zdvihla na úroveň 824 eur, čo by im podľa Danka garantovalo dôstojné prežitie a pokrytie nákladov na sociálne služby.
- Finančné dopady na rozpočet: Národniari vyčíslili čisté ročné náklady na túto reformu v rozmedzí 50 až 80 miliónov eur. Štátna kasa má podľa nich dosť peňazí, ktoré navrhujú zobrať zo ziskov bánk, energetických monopolov či hazardných spoločností.
„Tento cynický prístup Smeru-SD a Hlasu-SD, že nechcú zdvihnúť aspoň 26 000 dôchodcom dôchodky na úroveň 824 eur, to je pre mňa šokujúce. Pokiaľ to nepodporia, budem nahlas hovoriť, že nemajú žiadne sociálne cítenie,“ vyhlásil rázne Andrej Danko.
Návrat k automatu: Ako minulé vlády okresali minimálne penzie
Šéf národniarov využil príležitosť aj na kritiku predchádzajúcich vládnych kabinetov, ktoré podľa neho systematicky deformovali sociálny systém. Pripomenul rok 2019, kedy SNS úspešne presadila takzvaný dôchodkový automat, na základe ktorého sa minimálne dôchodky naviazali na percentuálny vývoj priemernej mzdy v hospodárstve.
Porovnanie vývoja minimálnych dôchodkov podľa SNS:
- Pôvodný automat SNS (2019): Ak by zostal zachovaný mechanizmus nastavený národniarmi, minimálny dôchodok by v roku 2026 dosahoval 534 eur, čo predstavuje presne 33 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
- Súčasná realita po zrušení: Keďže predošlé garnitúry tento automat zrušili, dnešný minimálny dôchodok je fixovaný na úrovni iba 412 eur, čo seniorov uvrháva do pásma chudoby.
- Nový pokus v podateľni: Danko potvrdil, že SNS už podala do parlamentnej podateľne aj návrh na opätovné zavedenie tohto automatu. V tomto prípade však chápe rozpočtovú zodpovednosť partnerov, keďže dopad by bol v stovkách miliónov eur. Pri senioroch nad 90 rokov však žiadne rozpočtové výhovorky neakceptuje.
Štát musí mať odvahu a musí mať snahu týmto starým ľuďom pomôcť. Peniaze v systéme sú, len ich treba vziať tam, kde reálne sú – teda bankám a hazardu.