Pre mnohých je to len otravná burina, ktorá po zime zaplaví trávnik. Odborníci na výživu však púpavu lekársku považujú za skrytý poklad. Táto nenápadná rastlina v sebe skrýva viac živín než ospevovaný špenát či kel. Upražený púpavový koreň navyše slúži ako vynikajúca, zdravá alternatíva kávy bez kofeínu.
Nutričná bomba, ktorá poráža aj špenát
Podľa registrovanej dietologičky Nancy Geib z americkej Cleveland Clinic je púpava jednou z najbohatších zelených rastlín, aké môžeme jesť. Jej listy a kvety sú priam nabité zdraviu prospešnými látkami:
- Vitamíny a minerály: Je obrovským zdrojom vitamínov A, C a K, kyseliny listovej, vápnika a draslíka.
- Silné antioxidanty: Látky v púpave chránia bunky pred voľnými radikálmi, čím spomaľujú starnutie organizmu.
- Bojovník proti zápalom: Chronické zápaly stoja za vznikom rakoviny či srdcových chorôb. Laboratórne štúdie potvrdili, že púpava dokáže zápaly v tele účinne tlmiť.
- Srdce a cukrovka: Vďaka vysokému obsahu draslíka pôsobí ako prírodné diuretikum (odvodňuje), čo pomáha regulovať vysoký krvný tlak. Výskumy na zvieratách navyše ukazujú, že púpavový koreň znižuje hladinu zlého cholesterolu a stabilizuje cukor v krvi.
Púpavová káva: Hit bez kofeínu s chuťou čokolády
Ak hľadáte spôsob, ako obmedziť kofeín, no milujete rituál teplej šálky, púpavová káva je ideálna voľba. Ako píše portál Coffeeness, tento nápoj nie je žiadnou novinkou – ako náhrada za nedostatkovú zrnkovú kávu slúžil napríklad počas druhej svetovej vojny.
Ako chutí?
Hoci neobsahuje ani zrnko kofeínu, upražený púpavový koreň má plné telo a hlbokú chuť. Pražením získava prirodzenú sladkosť s tónmi orechov, zemitosti, karamelu a jemným závanom čokolády a kvetov. Na rozdiel od klasickej kávy nie je kyslý ani horký.
Aké má bonusy pre zdravie?
Obsahuje inulín, teda rozpustnú vlákninu, ktorá funguje ako prebiotikum. Vyživuje prospešné baktérie v črevách, zlepšuje trávenie a pomáha pri plynatosti. Spolu s pestrecom mariánskym patrí púpavový koreň medzi najsilnejších prírodných ochrancov a čističov pečene.
POZOR: Kedy púpavu radšej vynechať?
Púpavovej káve by sa mali vyhnúť tehotné ženy, ľudia s chorými obličkami či pečeňou a pacienti užívajúci lieky na riedenie krvi alebo špecifické antibiotiká. Opatrní by mali byť aj silní alergici na ambróziu. Ak máte pochybnosti, pravidelné pitie radšej prekonzultujte s lekárom.
Návod: Ako si vyrobiť púpavovú kávu doma
Vyrobiť si vlastnú kávu vyžaduje trochu trpezlivosti, no výsledok stojí za to. Kľúčom je nazbierať správne rastliny: pravá púpava má dutú stonku, z ktorej po odtrhnutí vyteká mliečna šťava, a na jednej stonke nesie vždy iba jeden žltý kvet.
1. Zber koreňa
Korene zbierajte ideálne na jeseň (po prvých mrazoch) alebo skoro na jar. Vtedy rastlina zbiera najviac energie a živín zo zeme. Zbierajte výhradne na neznečistených miestach, ďaleko od ciest, postrekovaných polí a parkov s výbehom pre psy. Vyberajte si silné, zdravé púpavy, koreň opatrne podkopte a vytiahnite. Doma ho dôkladne vydrhnite kefkou v studenej vode, kým nebude úplne čistý.
2. Praženie
- Očistené a osušené korene nakrájajte na malé kúsky veľké asi pol centimetra.
- Rozložte ich v jednej vrstve na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Rúru predhrejte na 175 °C a pečte 35 až 40 minút.
- Každých 10 minút kúsky premiešajte, aby nezhoreli. Hotové korene sú úplne suché, pri zlomení nahlas puknú a voňajú po orechoch a karameli. Po vychladnutí ich skladujte vo vzduchotesnej nádobe a spotrebujte do 3 mesiacov.
3. Príprava nápoja
Upražený koreň zomeľte v mlynčeku na stredne hrubé mletie (podobne ako na filtrovanú kávu). Dávkujte 1 až 2 polievkové lyžice na 240 ml horúcej vody. Môžete použiť francúzsky lis (nechajte lúhovať 5–10 minút), prekvapkávač alebo zmes krátko povariť v malom hrnci a precediť cez jemné sitko.
Tip na vylepšenie: Do púpavovej kávy môžete počas varenia pridať kúsok škorice, kardamón alebo koreň čakanky. Nápoj chutí skvele čistý, ale aj zjemnený mliekom, smotanou a osladený medom či javorovým sirupom.