Prípad možného prepustenia niekdajšieho obávaného bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka na slobodu naberá na obrátkach a vracia sa na úplný začiatok. Krajský súd v Trnave na neverejnom zasadnutí kompletne zrušil minuloročné zamietavé rozhodnutie prvostupňového súdu. Prípadom sa tak bude musieť opätovne a v celom rozsahu zaoberať Okresný súd Trnava.
Chyby v rozsudku: Okresný súd ignoroval časť dôkazov
Rozhodnutie trnavského krajského súdu potvrdil jeho oficiálny hovorca Martin Pogádl. Vyššia inštancia podrobila verdikt prvostupňového súdu ostrej kritike. Hoci okresný sudca vykonal počas dlhých mesiacov minulé obdobie rozsiahle dokazovanie, pri písaní záverečného uznesenia sa dopustil fatálnych procesných chýb, ktoré porušili právo na spravodlivý proces.
Hlavné dôvody Krajského súdu v Trnave na zrušenie verdiktu v máji 2026:
- Selektívne vyhodnocovanie: Prvostupňový súd oprel svoje zamietavé rozhodnutie iba o vybrané dôkazy. V písomnom odôvodnení úplne opomenul uviesť, ako naložil s ostatnými predloženými materiálmi a posudkami.
- Nepreskúmateľnosť uznesenia: Absencia náležitého odôvodnenia a vyhodnotenia všetkých dôkazov spôsobila, že rozhodnutie sa stalo z právneho hľadiska sčasti nepreskúmateľné.
- Nutnosť doplnenia dokazovania: Odvolací senát nariadil doplniť dôkaznú situáciu a podstatným spôsobom rozšíriť argumentáciu tak, aby bolo procesným stranám garantované ústavné právo na plnohodnotné dvojinštančné konanie.
„V odôvodnení svojho rozhodnutia okresný súd neuviedol, ako vyhodnotil ostatné vykonané dôkazy a aké z nich vyvodil závery,“ vysvetlil hovorca súdu Martin Pogádl.
Doživotný trest za brutálne vraždy a boj o slobodu po 25 rokoch
Celý proces odštartovalo občianske združenie Reštart-nový život, ktoré podalo oficiálny návrh na podmienečné prepustenie bývalého mafiánskeho bosa. Sám Mikuláš Černák na kľúčovom verejnom zasadnutí ešte v máji 2024 požiadal súd, aby sa o tomto návrhu rozhodovalo ako o jeho osobnej žiadosti, pričom pred senátom opakovane prejavil ľútosť nad svojou temnou minulosťou.
Chronológia a právny rámec Černákovho prípadu:
- Zamietnutie okresným súdom: Prvostupňový súd vlani dospel k záveru, že u Černáka nemožno v rozumnej miere očakávať vedenie riadneho života na slobode. Predseda senátu zdôraznil, že odsúdený vykonával organizovanú trestnú činnosť mimoriadne závažným, chladnokrvným a spoločensky neakceptovateľným spôsobom.
- Rozpor strán: Kým prokurátorka vtedy považovala zamietnutie za spravodlivé, Černák neskrýval hlboké sklamanie a jeho obhajoba hovorila o nebezpečnom precedense, ktorý ignoruje proces nápravy väzňa.
- Zákonná lehota 25 rokov: Niekdajší silný muž banskobystrického podsvetia si odpykáva absolútny doživotný trest za naplánovanie, riadenie a priamu účasť na sérii brutálnych vrážd. Slovenská legislatíva však umožňuje každému doživotne odsúdenému požiadať o slobodu po odpykaní 25 rokov, čo je presne prípad Mikuláša Černáka.
Prípad sa teraz vracia na stôl Okresného súdu v Trnave, ktorý bude musieť zosúladiť procesné postupy s pokynmi krajského súdu, opätovne predvolať znalcov a vydať nové, nepriestrelne odôvodnené rozhodnutie.
Máj 2026 vracia tému prepustenia Mikuláša Černáka do bodu nula, no zároveň otvára dôležitú odbornú debatu o slovenskom väzenstve a justícii. Zrušenie rozsudku krajským súdom nie je potvrdením, že Černák patrí na slobodu, ale jasným odkazom, že spravodlivosť sa musí merať rovnakým metrom aj pre najväčších zločincov histórie. Prvostupňový súd podľahol spoločenskému tlaku a svoje uznesenie odôvodnil emóciami a krutosťou skutkov z 90. rokov, namiesto exaktného zhodnotenia jeho aktuálnej resocializácie. Nové trnavské konanie bude ostro sledovaným testom, či slovenský právny štát dokáže po 25 rokoch reálne aplikovať inštitút druhej šance, alebo zostane verný princípu absolútnej izolácie.