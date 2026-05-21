Veľkoobchod METRO Cash & Carry SR s.r.o. preventívne sťahuje z trhu dva obľúbené potravinové produkty. V jednom prípade ide o riziko pre alergikov, v druhom boli laboratórne zistené nadlimitné hodnoty nebezpečného plesňového toxínu. Zákazníci môžu produkty vrátiť na predajniach.
1. V BIO chlebíčkoch odhalili nebezpečný toxín
Spoločnosť RACIO s.r.o. preventívne pozastavila dodávky a sťahuje z trhu RACIO Špaldové chlebíčky BIO 140 g. Ako informovalo Metro vo svojom vyhlásení, dôvodom sú laboratórne zistené nadlimitné hodnoty ochratoxínu A (toxín produkovaný plesňami, ktorý môže byť nebezpečný pre ľudské zdravie). „Pokiaľ ste si výrobok s uvedenou šaržou zakúpili a máte ho k dispozícii, prosíme Vás, aby ste ho nekonzumovali,“ uviedla Petra Bártová z oddelenia kvality.
Stiahnutie sa týka nasledovných šarží a dátumov minimálnej trvanlivosti (DMT):
- DMT: 22.1.2027 B (Šarža: 20260122B)
- DMT: 23.1.2027 D (Šarža: 20260123D)
- DMT: 30.1.2027 B (Šarža: 20260130B)
- DMT: 31.1.2027 C (Šarža: 20260131C)
Produkt bol v predaji v období od 29. januára 2026 do 18. mája 2026.
2. Horká čokoláda môže obsahovať neoznačené mlieko
Druhým sťahovaným produktom je DEVA Čokoláda horká 50 g od dodávateľa ChocoSUC PARTNER s.r.o. Výrobok sa podľa reťazca Metro sťahuje z preventívnych dôvodov, keďže na obale chýba informácia o možnom obsahu mliečneho alergénu. Keďže nie je možné vylúčiť krížovú kontamináciu mliekom, produkt predstavuje riziko pre ľudí s intoleranciou alebo alergiou na mliečnu zložku.
Informácie o výrobku:
- DMT (Dátum minimálnej trvanlivosti): 7. 1. 2027
- EAN kód: 8586008962523
Produkt bol v predaji v období od 3. marca 2026 do 18. mája 2026.
Ako postupovať pri vrátení tovaru?
Ak máte uvedené výrobky doma, môžete ich vrátiť v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO Cash & Carry SR. Výstraha platí aj pre podnikateľov – METRO žiada svojich odberateľov, aby o tejto skutočnosti informovali svojich partnerov či zákazníkov a stiahli produkty z obehu.
Dôležité informácie k vráteniu peňazí:
• Výrobky je možné vrátiť najneskôr do 30. júna 2026.
• Peniaze vám budú vrátené po predložení predajného dokladu.
• Ak predajný doklad nemáte, na recepcii METRA vám na počkanie vystavia jeho duplikát pre urýchlenie celého procesu.
„Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a ďakujeme Vám za pochopenie,“ dodala Bártová.
Z trhu stiahli aj kyslú kapustu
Spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. predtým informovala o stiahnutí kyslej kapusty z predaja. Zelenina sa predávala pod privátnou značkou reťazca, pričom v jej balení by sa mohol nachádzať cudzí predmet.
Reťazec zákazníkov varoval pred konzumáciou výrobku a požiadal o jeho vrátenie v predajniach.
Problematická je aj známa čili omáčka od dodávateľa SNICO s.r.o., v ktorej zistili stopové množstvo arašidov. Tento silný alergén nie je uvedený na obale výrobku, čo môže predstavovať vážne zdravotné riziko pre alergikov.