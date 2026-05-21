Právna vojna na slovenskej politickej scéne a v bezpečnostných zložkách naberá na intenzite. Mimoparlamentná opozičná strana Za ľudí podala oficiálne trestné oznámenie na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dôvodom je vážne podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Remišová: Minister sa stavia nad zákon a ignoruje súdy
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová ostro skritizovala personálnu politiku nového vedenia ministerstva vnútra. Poukázala na to, že Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) hneď po nástupe do funkcie odstavil mimo služby skupinu elitných vyšetrovateľov, hoci v dvoch prípadoch už civilné súdy predbežnými opatreniami konštatovali, že toto rozhodnutie bolo nezákonné a policajti sa majú vrátiť do práce.
Hlavné argumenty Veroniky Remišovej v máji 2026:
- Rozpor s právnym štátom: Minister, ktorý má ako šéf Policajného zboru dohliadať na dodržiavanie zákonnosti v krajine, sám demonštruje, že súdne rozhodnutia pre neho nie sú záväzné.
- Zlý príklad pre verejnosť: Podľa Remišovej toto bohorovné správanie vysiela občanom nebezpečný signál, že pravidlá a verdikty justície sa nemusia rešpektovať, ak sa to nehodí politickej moci.
- Ochrana čestných zložiek: Strana deklaruje nutnosť postaviť sa za policajtov, ktorí vyšetrovali najzávažnejšiu korupciu na najvyšších miestach štátu a dnes čelia politickej pomste.
„Namiesto nápravy minister vnútra bohorovne ukazuje, že jeho sa rozhodnutia súdov netýkajú a on zákon rešpektovať nemusí. Aký príklad týmto dáva bežným ľuďom?“ pýta sa poslankyňa Veronika Remišová.
Osobná zaujatosť a úmysel spôsobiť vyšetrovateľom škodu
Kľúčovým bodom podaného trestného oznámenia je argument o hlbokej osobnej zaujatosti ministra voči stíhaným policajtom. Podpredseda strany Ján Magušin zdôraznil, že Matúš Šutaj Eštok verbálne útočil na vyšetrovateľov NAKA dlhé mesiace pred parlamentnými voľbami, čím diskvalifikoval sám seba z pozície nestranného orgánu štátnej správy.
Chronologické pozadie a právne aspekty podozrenia:
- Dlhoročná rétorika: Verejné vyjadrenia terajšieho ministra vnútra z minulých rokov preukazujú podľa opozície jasný negatívny vzťah k osobám vyšetrovateľov, čo vylučuje akúkoľvek nezaujatosť pri jeho ministerských rozhodnutiach.
- Úmyselné poškodenie: Strana Za ľudí vidí v konaní ministra priamy úmysel spôsobiť postaveným mimo služby policajtom profesionálnu, osobnú aj materiálnu škodu, čo je definičným znakom trestného činu.
- Ťarcha na prokuratúre: Podnet teraz mieri do rúk orgánov činných v trestnom konaní. Generálna a špeciálna prokuratúra budú musieť posúdiť, či minister prekročil svoje kompetencie a konal s cieľom mstiť sa.
„Verejné vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka dokazujú jeho výrazne negatívny vzťah k týmto policajtom a asi ťažko môžeme hovoriť o nezaujatosti. Existuje dôvodné podozrenie, že pri konaní v rozpore so zákonom mohol byť aj úmysel spôsobiť im škodu. Bude na prokuratúre, aby toto podozrenie preverila,“ uzavrel podpredseda Ján Magušin.
Máj 2026 prináša vyostrenie personálnej vojny v rezorte vnútra, kde sa právne paragrafy bijú s nekompromisnou politickou realitou. Kým Matúš Šutaj Eštok obhajuje čistky snahou o očistu polície, opozícia úspešne využíva rozhodnutia civilných súdov na to, aby ho zatlačila do defenzívy. Podanie trestného oznámenia stranou Za ľudí posúva tento konflikt z politickej roviny do roviny trestnoprávnej zodpovednosti. Pre vládnu koalíciu je to nepríjemný moment, no kľúčové slovo bude mať prokuratúra, ktorá rozhodne, či konanie ministra bolo len tvrdým manažérskym štýlom, alebo vedomým zneužitím moci na politický odstrel nepohodlných policajtov.