Na slovenskej politickej a právnej scéne sa rozhorel hlboký hodnotový konflikt o slobodu vierovyznania a ochranu národných tradícií. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ostro skritizoval verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského za to, že napadol prísne podmienky registrácie nových cirkví na Ústavnom súde SR.
Kým ombudsman argumentuje, že limit 50 000 dospelých členov robí registráciu de facto nemožnou a porušuje náboženskú slobodu, šéf rezortu vnútra považuje toto kvórum za nevyhnutnú poistku pred špekulantmi a odklonom od cyrilo-metodského dedičstva. Do sporu sa už stihol zapojiť aj minister obrany Robert Kaliňák, ktorý krok ombudsmana označil za nebezpečný.
Tradičné hodnoty vs. náboženská sloboda: Šutaj Eštok bráni 50-tisícový limit
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) prostredníctvom vyhlásenia na sociálnej sieti jasne demonštroval, že vládna koalícia neplánuje ustúpiť z prísneho kurzu v otázkach štátnej registrácie náboženských obcí. Podmienku, aby sa k novej cirkvi prihlásil masívny počet občanov, považuje za plne legitímnu a kultúrne opodstatnenú.
Tri hlavné piliere vládnej obhajoby prísneho cenzu:
- Cyrilo-metodská tradícia: Slovenská republika je podľa ministra vnútra historicky a hodnotovo ukotvená v kresťanskom dedičstve, ktoré je potrebné chrániť pred alternatívnymi alebo špekulatívnymi duchovnými prúdmi.
- Zabezpečenie vážnosti: Limit 50 000 členov slúži ako filter, ktorý novým náboženským hnutiam dodáva potrebnú spoločenskú vážnosť, stabilitu a preukazuje ich reálny integračný potenciál na Slovensku.
- Ochrana budúcich generácií: Šutaj Eštok vníma vysokú latku ako preventívny štít, ktorý má zabrániť kultúrnemu a hodnotovému roztriešteniu slovenskej spoločnosti v budúcnosti.
„Slovensko je historicky aj hodnotovo postavené na cyrilo-metodskej kresťanskej tradícii. Aj preto považujeme podmienku registrácie novej cirkvi vo výške 50 000 členov za rozumné a potrebné minimum,“ vyhlásil rezolútne minister vnútra.
Ombudsman na Ústavnom súde: Ochrana rozpočtu neospravedlňuje potláčanie práv
Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský podal podnet na Ústavný súd SR po dôkladnej analýze platnej legislatívy. Dlhodobo sa totiž ozývajú kritické hlasy, že vtedajšie zvýšenie kvóra z pôvodných 20 000 na súčasných 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom v SR malo za cieľ jediné – zakonzervovať súčasný stav a úplne znemožniť vznik nových oficiálnych náboženských subjektov.
Chronologické a právne argumenty verejného ochrancu práv:
- Podanie na Ústavný súd (20. máj 2026): Ombudsman oficiálne napadol ustanovenia zákona o registrácii cirkví a náboženských spoločností, nakoľko stanovené podmienky považuje za protiústavné a diskriminačné.
- Odmietnutie finančného argumentu: Štát v minulosti obhajoval sprísnenie zákona snahou zamedziť účelovým registráciám kvôli získaniu peňazí zo štátneho rozpočtu. Dobrovodský však zdôrazňuje, že ochrana verejných financií nie je legálnym dôvodom na oklieštenie základnej náboženskej slobody.
- Zlyhanie plošného cenzu: Podľa ombudsmana samotný vysoký počet členov žiadnej cirkvi negarantuje, že jej predstavitelia budú konať výlučne v súlade s právnym poriadkom. Štát má navyše k dispozícii iné, adresnejšie kontrolné mechanizmy na potieranie nezákonnej činnosti než plošný zákaz registrácie.
„Stanovenie neprimerane vysokého početného cenzu na registráciu nie je priamo spôsobilé ochrániť verejné zdroje pred ich zneužitím. Ocharanu verejných zdrojov nie je možné subsumovať pod žiadny z dovolených dôvodov na obmedzenie náboženskej slobody,“ konštatoval ombudsman Róbert Dobrovodský.
Hodnotový stret z mája 2026 jasne demonštruje napätie medzi konzervatívnym vnímaním štátu, ktorý sa snaží legislatívnymi mechanizmami chrániť historickú identitu, a liberálno-právnym prístupom obhajujúcim individuálne ľudské práva. Do debaty okamžite vstúpil aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ktorý kroky verejného ochrancu práv označil za nepochopiteľné a nebezpečné pre stabilitu krajiny. Ústavný súd SR tak pred sebou má zásadné rozhodnutie: určiť, či je náboženský pluralizmus nadradený rozpočtovým obavám a historickým tradíciám, na ktoré sa slovenskí politici tak radi odvolávajú.