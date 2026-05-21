Predseda vlády SR Robert Fico zasadil rázny stop úvahám o personálnych rošádach vo svojom kabinete. Na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že žiadnu rekonštrukciu vlády nechystá a ani ju v minulosti neavizoval. Reagoval tak na krízovú situáciu v koaličnej Slovenskej národnej strane (SNS), ktorej predseda Andrej Danko oficiálne navrhol odvolanie vlastného ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér odkázal národniarom, že pred akýmkoľvek zásahom do štruktúry vlády bude nekompromisne žiadať písomné garancie o zachovaní parlamentnej väčšiny.
Fico podržal Tarabu: Je to schopný minister, hazard odmietam
Premiér Robert Fico (Smer-SD) potvrdil, že ho šéf národniarov Andrej Danko osobne kontaktoval s návrhom na odvolanie ministra životného prostredia. Fico však Tarabu verejne podržal a označil ho za veľmi schopného manažéra. Akékoľvek vnútrostranícke čistky v SNS podľa neho nesmú vyústiť do destabilizácie celého štátu.
Tri hlavné podmienky premiéra pre riešenie koaličného napätia v máji 2026:
- Garancia 78 hlasov: Akákoľvek personálna zmena na ministerskej stoličke nesmie ohroziť súčasnú tesnú vládnu väčšinu 78 poslancov v Národnej rade SR.
- Znalosť politických následkov: Premiér odmieta konať naslepo bez toho, aby vedel, ako by odvolanie Tarabu otriaslo poslaneckým klubom SNS a ako by sa správal samotný exminister po odchode z funkcie.
- Cieľový rok 2027: Šéf exekutívy považuje za svoju hlavnú ústavnú povinnosť udržať stabilitu a urobiť všetko pre to, aby táto trojkoalícia bezpečne dovládla do riadnych parlamentných volieb v roku 2027.
„Aký má zmysel odvolať niekoho, ak to má viesť k tomu, že nebudeme mať 78 poslancov a budeme mať 75 a sme skončili?“ položil Robert Fico novinárom rečnícku otázku.
Koaličná rada bude riešiť vnútrostranícku pomstu SNS
Zákulisný boj eskaloval v stredu 20. mája 2026, kedy SNS verejne zaútočila na vlastného nominanta. Strana vyčíta Tomášovi Tarabovi, že ministerstvo životného prostredia riadi úplne izolovane a centrála SNS nemá žiadne informácie o projektoch. Hlavným dôvodom sporov je však Tarabovo tvrdé presadzovanie zonácií slovenských národných parkov, ktoré národniari odmietajú. Minister naopak vyhlásil, že za svojimi návrhmi si nekompromisne stojí.
Trestnoprávny a politický harmonogram riešenia krízy:
- Zadanie podmienky pre SNS: Ak strana spresní, že trvá na vyhadzove Tarabu za každú cenu, musí predložiť presný zoznam poslancov garantujúcich stabilitu.
- Zvolanie lídrov: Robert Fico oznámil, že definitívne rozuzlenie prinesie koaličná rada, ktorú plánuje zvolať na pondelok 25. mája, rešpektíve utorok 26. mája 2026.
„Ak by SNS prišla s návrhom, ktorý má vnútorne dohodnutý a garantovala by mi 78 koaličných poslancov v parlamente, tak by som asi k takému rozhodnutiu pristúpil. Ale ísť do rozhodnutia bez znalosti veci, to jednoducho nejde,“ uzavrel predseda vlády.
Fico: Chyba stavbárov nie je dôvod na pád ministra
Robert Fico rázne odmietol požiadavky opozície na vyvodenie politickej zodpovednosti voči šéfovi rezortu obrany. Podľa neho sú problémy s nosnými prvkami výlučným zlyhaním robotníkov a stavebného dozoru, nie ministerstva. Oznámil tiež, že sa situáciou osobne zaoberá a na budúci týždeň plánuje spoločne s Kaliňákom navštíviť stavenisko v Prešove, aby skontroloval postup rekonštrukcie a nápravných prác.
Hlavné argumenty premiéra na obranu projektu v máji 2026:
- Zlyhanie tretej strany: Podľa Fica stavbári postavili zle zhruba 20 zo stoviek nosných stĺpov. Chybu je potrebné technicky opraviť, no minister nemôže niesť vinu za zlé vyhotovenie betónových konštrukcií robotníkmi.
- Pokračovanie výstavby: Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že projekt novej prešovskej nemocnice napriek dočasným komplikáciám reálne pokračuje, má jasné kontúry a štát súbežne pracuje na obnove ďalších zdravotníckych zariadení.
- Humanitárny charakter: Fico vyzval novinárov a verejnosť na podporu vládnych projektov namiesto „hádzania polien pod kolená“ pri stavbe nemocníc, ktorú označil za dôležitý humanitárny čin.
„Prečo má, preboha, Kaliňák odísť? Za to, že stavia nemocnicu?“ adresoval predseda vlády emotívnu otázku prítomným novinárom.
Opozícia bije na poplach kvôli miliónom bez súťaže
Kritika zo strany opozičných poslancov sa však neopiera len o zle zabetónované stĺpy, ale najmä o následné obrie finančné operácie ministerstva. Ministerstvo obrany SR totiž vlani uzavrelo pôvodnú zmluvu na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove v astronomickej hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Po tom, čo Robert Kaliňák (Smer-SD) v apríli tohto roka nariadil stopnutie prác kvôli chybnej statike, štát od zmluvy so zhotoviteľom okamžite odstúpil.
Finančný a procesný prehľad prešovského projektu:
- Záchranná zmluva bez súťaže: Rezort obrany po krachu pôvodného dodávateľa okamžite uzavrel novú zmluvu na dostavbu prvej etapy so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi v hodnote 259 miliónov eur. Práce boli zadané priamo, čo opozícia označuje za netransparentný postup a obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní.
- Hrozba predraženia a sklzu: Opoziční politici tvrdia, že sanácia zle postavených nosných konštrukcií a nečakaná výmena firiem celý projekt preukázateľne predraží o desiatky miliónov a výrazne predĺži čas jeho odovzdania do užívania pacientom.
- Vyhlásenie druhej etapy: Ministerstvo obrany v reakcii na výhrady uviedlo, že priame zadanie bolo nutné kvôli hroziacim škodám a na nasledujúcu druhú etapu výstavby už riadne vyhlásilo otvorenú verejnú súťaž.
Minister Robert Kaliňák označil útoky na svoju osobu za čisto účelové a spolitizované. Reči opozície o neefektívnom nakladaní s verejnými prostriedkami, plytvaní daňami či predražovaní stavby sú podľa podpredsedu vlády hrubo zavádzajúce a odmieta ich.