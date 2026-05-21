Vládna koalícia na Slovensku nateraz odmieta úvahy o otváraní koaličnej zmluvy a personálnych rošádach v kabinete. Šéf slovenskej diplomacie a podpredseda vládnej strany Smer-SD Juraj Blanár dnes vyhlásil, že sa žiadna rekonštrukcia vlády nechystá a nie je na ňu najmenší dôvod. Reagoval tak na prekvapivé kroky Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá v stredu verejne ponúkla výmenu svojho podpredsedu Tomáša Tarabu z čela envirorezortu. Pre celú koalíciu je podľa neho momentálne absolútnou prioritou zostavenie štátneho rozpočtu.
Blanár posiela Dankovi jasný odkaz z Fínska
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, ktorý sa aktuálne nachádza na oficiálnej pracovnej ceste vo fínskom meste Tampere, vníma verejné vyhlásenia zo strany SNS ako vnútornú a autonómnu záležitosť národniarov. Podľa neho predseda SNS Andrej Danko vo svojich predošlých vyjadreniach hovoril iba o hypotetickej a prípadnej rekonštrukcii vlády v budúcnosti.
Kľúčové priority koaličnej exekutívy v máji 2026 sú podľa Smeru-SD nasledovné:
- Zostavenie štátneho rozpočtu: Príprava finančného plánu krajiny a hľadanie miliardových prienikov je pre prežitie koalície dôležitejšia ako personálne spory.
- Prorastové opatrenia: Všetka energia vládnych strán sa v najbližších týždňoch musí sústrediť na balík zákonov stimulujúcich hospodársky rast Slovenska.
- Test súdržnosti: Práve nadchádzajúce tvrdé diskusie o rozpočtových kapitolách ukážu, kde vládna trojka nachádza spoločné kompromisy a kde sa ich názory fatálne rozchádzajú.
Národniari chcú potrestať Tarabu za „autonómne riadenie“
Koaličné napätie eskalovalo v stredu 20. mája 2026, kedy centrála SNS oficiálne oznámila, že v rámci údajne plánovaných vládnych zmien ponúka ako jednu z alternatív okamžitú výmenu svojho vlastného ministra životného prostredia. Tým je podpredseda strany Tomáš Taraba. Strana pod vedením Andreja Danka na adresu svojho ministra vzniesla mimoriadne ostrú kritiku.
Dôvody vnútrostraníckeho útoku na šéfa envirorezortu:
- Informačné vákuum: SNS tvrdí, že Taraba riadi ministerstvo životného prostredia až príliš izolovane a strana nemá žiadne relevantné informácie o aktuálnom dianí, projektoch a personálnej politike rezortu.
- Spor o národné parky: Vedenie národniarov má zásadné politické výhrady voči pripravovaným zonáciám slovenských národných parkov. Strana opakovane žiadala Tarabu, aby predložený vládny návrh stiahol a prehodnotil.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba nátlaku vlastnej materskej strany neustúpil a novinárom odkázal, že za navrhnutým procesom zonácií národných parkov si odborne aj politicky plne stojí a nevidí dôvod na ústupky.