Pokojný víkend na chate na Orave sa premenil na krvavý teror. Iba 18-ročný mladík vyčíňal v obci Chlebnice (okres Dolný Kubín), kde v amoku demoloval zariadenie rekreačnej chaty a s ostrou sekerou v ruke sa vyhrážal prítomným ľuďom smrťou. Vystrašení svedkovia v strachu o vlastný život vyskakovali z balkóna. Agresor následne brutálne napadol vlastnú matku, ktorá mu prišla dohovoriť. Polícia SR mladého muža spacifikovala a čelí obvineniu z viacerých trestných činov.

Sekerou hnal ľudí na balkón, matku poslal do nemocnice

Incident, ktorý sa odohral počas uplynulého víkendu, nesie znaky nekontrolovaného amoku. Mladý muž najskôr začal bezdôvodne ničiť interiér a vybavenie chaty. Keď sa ho ostatní pokúsili upokojiť, vzal do ruky sekeru a začal sa im vyhrážať likvidáciou. Situácia na mieste eskalovala do takej miery, že napadnutí ľudia videli jedinú možnosť záchrany v úteku cez balkón.

Priebeh víkendovej rukojemníckej drámy v Chlebniciach:

  • Útok sekerou: Osemnásťročný mladík so zbraňou v ruke zahnal skupinu ľudí na poschodie. Záchrana skokom z balkóna našťastie neskončila tragickými zraneniami.
  • Napadnutie matky: Zúfalí svedkovia medzitým telefonicky privolali mladíkovu matku v nádeji, že syna upokojí. Agresor sa však otočil proti nej a fyzicky ju napadol tak brutálne, že žena musela byť urýchlene prevezená a ošetrená v nemocnici.
  • Zásah polície: Na miesto dorazili prvosledové hliadky po telefonáte na linku 158.

Kombinácia alkoholu a drog: Mladík skončil v cele

Po príchode policajných zložiek na chatu mladý muž odmietal spolupracovať a naďalej vykazoval vysokú mieru agresivity. Strážcovia zákona preto museli nekompromisne zakročiť a použiť donucovacie prostriedky, aby ho dostali do putá.

„Po obmedzení na osobnej slobode bol podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom, ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, ktorý bol taktiež pozitívny,“ spresnila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.

Vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne už voči 18-ročnému mladíkovi vzniesol oficiálne obvinenie. Stíhaný je za nebezpečný súbeh hneď troch trestných činov:

  1. Násilie proti skupine obyvateľov (za ohrozovanie ľudí sekerou)
  2. Prečin ublíženia na zdraví (za zranenia spôsobené vlastnej matke)
  3. Prečin poškodzovania cudzej veci (za demoláciu chatového zariadenia)

Máj 2026 opätovne otvára tému nekontrolovateľného správania mladistvých pod vplyvom návykových látok na slovenskom vidieku. Kombinácia tvrdého alkoholu a drog urobila z 18-ročného chlapca nebezpečného útočníka, ktorý neváhal siahnuť na život najbližšej rodiny. Vďaka rýchlemu zásahu žilinskej polície a odvahe chatárov, ktorí radšej riskovali skok z výšky, neprišlo k najhoršiemu. Vyšetrovanie v máji 2026 prebieha za múrmi väzobnej cely, pričom mladíkovi za takto závažný súbeh trestných činov hrozí dlhoročný pobyt za mrežami.