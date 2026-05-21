Pokojný víkend na chate na Orave sa premenil na krvavý teror. Iba 18-ročný mladík vyčíňal v obci Chlebnice (okres Dolný Kubín), kde v amoku demoloval zariadenie rekreačnej chaty a s ostrou sekerou v ruke sa vyhrážal prítomným ľuďom smrťou. Vystrašení svedkovia v strachu o vlastný život vyskakovali z balkóna. Agresor následne brutálne napadol vlastnú matku, ktorá mu prišla dohovoriť. Polícia SR mladého muža spacifikovala a čelí obvineniu z viacerých trestných činov.
Sekerou hnal ľudí na balkón, matku poslal do nemocnice
Incident, ktorý sa odohral počas uplynulého víkendu, nesie znaky nekontrolovaného amoku. Mladý muž najskôr začal bezdôvodne ničiť interiér a vybavenie chaty. Keď sa ho ostatní pokúsili upokojiť, vzal do ruky sekeru a začal sa im vyhrážať likvidáciou. Situácia na mieste eskalovala do takej miery, že napadnutí ľudia videli jedinú možnosť záchrany v úteku cez balkón.
Priebeh víkendovej rukojemníckej drámy v Chlebniciach:
- Útok sekerou: Osemnásťročný mladík so zbraňou v ruke zahnal skupinu ľudí na poschodie. Záchrana skokom z balkóna našťastie neskončila tragickými zraneniami.
- Napadnutie matky: Zúfalí svedkovia medzitým telefonicky privolali mladíkovu matku v nádeji, že syna upokojí. Agresor sa však otočil proti nej a fyzicky ju napadol tak brutálne, že žena musela byť urýchlene prevezená a ošetrená v nemocnici.
- Zásah polície: Na miesto dorazili prvosledové hliadky po telefonáte na linku 158.
Kombinácia alkoholu a drog: Mladík skončil v cele
Po príchode policajných zložiek na chatu mladý muž odmietal spolupracovať a naďalej vykazoval vysokú mieru agresivity. Strážcovia zákona preto museli nekompromisne zakročiť a použiť donucovacie prostriedky, aby ho dostali do putá.
„Po obmedzení na osobnej slobode bol podrobený dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom, ako aj predbežnému testu na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok, ktorý bol taktiež pozitívny,“ spresnila žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
Vyšetrovateľ z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Dolnom Kubíne už voči 18-ročnému mladíkovi vzniesol oficiálne obvinenie. Stíhaný je za nebezpečný súbeh hneď troch trestných činov:
- Násilie proti skupine obyvateľov (za ohrozovanie ľudí sekerou)
- Prečin ublíženia na zdraví (za zranenia spôsobené vlastnej matke)
- Prečin poškodzovania cudzej veci (za demoláciu chatového zariadenia)
Máj 2026 opätovne otvára tému nekontrolovateľného správania mladistvých pod vplyvom návykových látok na slovenskom vidieku. Kombinácia tvrdého alkoholu a drog urobila z 18-ročného chlapca nebezpečného útočníka, ktorý neváhal siahnuť na život najbližšej rodiny. Vďaka rýchlemu zásahu žilinskej polície a odvahe chatárov, ktorí radšej riskovali skok z výšky, neprišlo k najhoršiemu. Vyšetrovanie v máji 2026 prebieha za múrmi väzobnej cely, pričom mladíkovi za takto závažný súbeh trestných činov hrozí dlhoročný pobyt za mrežami.