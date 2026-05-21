Kompetenčná vojna na najvyšších poschodiach českej politiky mieri k ústavnému súdu. Český prezident Petr Pavel dnes na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum vyhlásil, že počká do 8. júna na definitívne rozhodnutie vlády o zložení delegácie na júlový summit NATO v Ankare. Pokiaľ ho kabinet premiéra Andreja Babiša z oficiálnej delegácie vynechá, hlava štátu podá žalobu na Ústavný súd ČR. Spor o to, kto má krajinu zastupovať na kľúčovom aliančnom rokovaní, tak dosiahol bod varu.
Babiš trvá na svojej účasti, rozhodne hlasovanie kabinetu
Premiér Andrej Babiš odmietol po stredajšom rokovaní s ministrom obrany komentovať, ako sa tiahnuci sa konflikt skončí. Novinárom odkázal, aby si počkali na pravidelné zasadnutie vlády, ktoré je naplánované na 8. júna 2026. Práve tam ministri o zložení delegácie oficiálne odhlasujú.
Hlavné body sporu medzi prezidentom a premiérom zahŕňajú:
- Výdavky na obranu: Babiš v minulosti opakovane zdôraznil, daňoví poplatníci a alianční partneri by mali v Ankare počuť jeho vysvetlenie výšky českých obranných investícií. Reagoval tak na predošlú kritiku zo strany prezidenta Pavla, ktorý ich považoval za nedostatočné.
- Odmietnutý kompromis: Petr Pavel navrhol, aby do Turecka vycestovali spoločne. Prezident by sa zúčastnil neformálnej večere lídrov a premiér by viedol hlavné oficiálne rokovania. Babiš to však rázne odmietol s vetou, že si nevie predstaviť, čo by tam prezident s členmi vlády robil.
- Zlyhanie diplomacie na Hrade: Pokus o zmierovacie konanie pred dvoma týždňami priamo na Pražskom hrade skončil absolútnym fiaskom a bez akéhokoľvek výsledku.
Prezident hovorí o porušovaní ústavy, zasiahnuť musí arbiter
Prezident Pavel považuje snahu vládneho kabinetu o jeho vyčiarknutie z delegácie Severoatlantickej aliancie za priamy útok na prezidentské právomoci. Na brífingu, ktorý sledovala aj spravodajkyňa TASR v Prahe, jasne pomenoval svoje ďalšie kroky.
„Ja, samozrejme, počkám do 8. júna, pretože je na vláde, aby sa vyjadrila, a potom sa podľa jej vyjadrenia zariadim. V prípade, že by skutočne rozhodnutie vlády bolo také, ktoré bráni prezidentovi vo výkone jeho ústavných právomocí, potom by asi nezostalo nič iné, ako sa obrátiť na arbitra, a tým je Ústavný súd,“ avizoval český prezident.
Podľa českej ústavy je prezident hlavou štátu a najvyšším veliteľom ozbrojených síl, no zahraničnú politiku spoluvytvára a exekutívne zastrešuje vláda. Tento dualizmus moci dlhodobo spôsobuje napätie, ktoré v máji 2026 prerástlo do otvorenej ústavnej krízy.
Máj 2026 naplno odhaľuje hlboké osobné aj politické nezhody medzi Petrom Pavlom a Andrejom Babišom, ktoré teraz paralyzujú jednotnú prezentáciu Českej republiky v zahraničí. Summit NATO v Ankare je pritom pre bezpečnosť strednej Európy kľúčový. Ak Babišova vláda 8. júna prezidenta z delegácie skutočne vynechá, namiesto koordinovaného postupu voči spojencom čaká Prahu bezprecedentný súdny spor o výklad ústavy. Ten môže definitívne prekresliť mocenskú mapu medzi Pražským hradom a Strakovou akadémiou.