Na čadčianskom pracovisku Okresného súdu Žilina sa dnes začal ostro sledovaný proces, ktorý otriasa slovenskou verejnosťou. Na lavicu obžalovaných zasadla 32-ročná Simona B., ktorá čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy svojho trojročného syna. Matka, ktorá v júli minulého roka dieťa usmrtila a následne predstierala jeho utopenie v priehrade Liptovská Mara, urobila hneď v úvode pojednávania nečakaný zvrat. Pred sudkyňou urobila vyhlásenie o vine a k chladnokrvnému skutku sa kompletne priznala.
Záchranárom tvrdila, že syn sa topí. Oblečenie mal suché
Krkavčí čin sa odohral v júli 2025. Obžalovaná vtedy dramatickým telefonátom na tiesňovú linku zalarmovala záchranné zložky priamo z brehu Liptovskej Mary. Tvrdila, že sa jej trojročný syn topil a snaží sa ho na pláži oživiť. Záchranári a kriminalisti však na mieste narazili na hrozivú skutočnosť, ktorá okamžite vyvrátila verziu o nešťastnej náhode.
Vyšetrovanie Policajného zboru odhalilo tieto kľúčové dôkazy:
- Suché šatstvo: Chlapček mal napriek tvrdeniam o utopení úplne suché oblečenie.
- Časové nezrovnalosti: Súdna pitva preukázala, že dieťa bolo mŕtve už minimálne hodinu pred príchodom prvej sanitky.
- Skutočné miesto činu: K usmrteniu chlapčeka neprišlo v priehrade, ale násilným spôsobom v byte v Dolnom Kubíne. Podľa obžaloby prokurátora ho matka usmrtila kombináciou škrtenia a hrdúsenia, pričom použila vankúš a opasok od župana.
Dohodu o 19-ročnom treste najprv odmietla, teraz vinu priznala
Prípad sprevádzajú procesné zvraty. Prokurátor sa ešte koncom minulého roka s obvinenou predbežne dohodol na 19-ročnom nepodmienečnom treste odňatia slobody. Na januárovom schvaľovaní dohody o vine a treste však Simona B. priamo v súdnej sieni cúvla. Na dve z desiatich zákonných otázok odpovedala záporne a odmietla pristúpiť na navrhovanú výšku trestu.
Na dnešnom májovom pojednávaní v roku 2026 sa však situácia zásadne zmenila. Po prednesení obžaloby obžalovaná využila právo na úvodné slovo a vyhlásila, že je vinná.
Vzhľadom na to, že obžalovaná Simona B. urobila plné vyhlásenie o vine a súd ho prijal, sudkyňa oznámila, že rozsiahle dokazovanie sa vykonávať nebude. Súd sa zameria výlučne na určenie výšky trestu, stanovenie ochranného opatrenia a náhradu škody. Otec zavraždeného chlapca žiada ako poškodený nemajetkovú ujmu vo výške 50 000 eur.
Znalec odhalil pravdu: Nie je duševne chorá, ale prepadla pervitínu
Dôležitým momentom štvrtkového pojednávania bol výsluch súdneho znalca z odboru psychiatrie. Prostredníctvom videokonferencie z Košíc predstúpil pred súd psychiater Ján Uhrin, ktorý detailne opísal duševný stav obžalovanej ženy v čase spáchania vraždy. Výsledky znaleckého skúmania potvrdzujú, že Simona B. si bola vedomá toho, čo robí.
Psychiatrický posudok určil tieto diagnózy:
- Absencia duševnej choroby: Obžalovaná v čase činu netrpela žiadnou psychózou ani duševnou chorobou, ktorá by jej bránila rozpoznať protiprávnosť svojho konania.
- Ťažká drogová závislosť: Lekári u nej diagnostikovali pokročilý syndróm závislosti od pervitínu (metamfetamínu).
- Emočná nestabilita: Znalec popísal nevyrovnanú osobnostnú štruktúru obžalovanej s dominantnými rysmi impulzívnosti a emočnej lability.
Máj 2026 prináša rozuzlenie tragédie, ktorá ukazuje najtemnejšie dopady drogovej závislosti na Slovensku. Priznanie Simony B. na čadčianskom súde síce urýchli súdne konanie, no otcovi dieťaťa a šokovanej verejnosti odpoveď na otázku „prečo“ nevráti. Keďže obžalovaná drogovo závislá žena odmietla pôvodných 19 rokov, po dnešnom priznaní viny jej za obzvlášť závažný zločin vraždy chránenej osoby hrozí omnoho prísnejší verdikt, vrátane výnimočného trestu odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.