Pobyt v slovenskej prírode so sebou momentálne prináša zvýšené riziko. Sezóna kliešťov na našom území totiž práve dosahuje svoj absolútny vrchol. Po uplynulých dvoch mesiacoch, ktoré sprevádzalo extrémne sucho, teraz prichádzajú očakávané dažde, čo pre tieto parazity vytvorí ideálne podmienky na masívne rozmnožovanie. Odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) preto varujú verejnosť pred podceňovaním prevencie a pripomínajú, ako správne postupovať pri náleze kliešťa.
Vrchol sezóny prebieha práve teraz
Podľa dlhoročných výskumov, ktoré realizuje Ústav zoológie SAV, má aktivita kliešťa obyčajného na Slovensku stabilný harmonogram. Vedecká pracovníčka z oddelenia medicínskej zoológie Mária Kazimírová pre agentúru TASR objasnila, ako môže vývoj počasia v máji 2026 ovplyvniť ich správanie v lesoch a parkoch.
Kľúčové faktory aktivity kliešťov v najbližšom období:
- Hlavný vrchol výskytu: Najvyšší počet aktívnych kliešťov na Slovensku zaznamenávame tradične v období od apríla do júna.
- Vplyv zrážok: Aktuálne dažde po predchádzajúcom suchom období kliešťom mimoriadne vyhovujú. Očakáva sa, že ich počty v prírode ešte výrazne stúpnu.
- Možný zvrat: Ak by v nasledujúcich týždňoch udreli extrémne vysoké tropické teploty spojené s vlnou sucha, sezóna ich hlavnej aktivity by sa mohla predčasne skrátiť.
Zákerná borelióza vs. encefalitída: Na čo si dať pozor?
Slovenská akadémia vied pripomína, že kliešte prenášajú dve závažné ochorenia, pričom pri každom z nich máme k dispozícii úplne iné možnosti zdravotnej ochrany. Rozdiely sú pre pacienta zásadné.
|Ochorenie
|Výskyt na Slovensku
|Možnosť očkovania
|Kliešťová encefalitída
|Menej rozšírená, no útočí na nervovú sústavu
|ÁNO (existuje účinná vakcína)
|Lymská borelióza
|Omnoho viac rozšírená po celom území
|NIE (vakcína zatiaľ neexistuje)
Základnou zbraňou tak zostáva osobná prevencia. Odborníci odporúčajú nosiť do prírody výlučne svetlé oblečenie (na ktorom parazita ihneď zbadáte), dlhé nohavice dôsledne zasunuté do ponožiek, aplikovať spoľahlivé repelenty a vykonať dôkladnú celotelovú kontrolu ihneď po návrate domov.
Čo robiť, ak sa kliešť prichytil?
Ak si na tele nájdete prisatého kliešťa, netreba prepadať panike. Správny postup odstránenia zahŕňa niekoľko jednoduchých krokov:
- Kliešťa uchopte jemnou, ideálne anatomickou pinzetou čo najblížšie k pokožke.
- Miernym vykývaním do strán ho plynulým ťahom vytiahnite smerom kolmo od kože.
- Postihnuté miesto ihneď dôkladne vydezinfikovať prípravkom s obsahom alkoholu alebo jódu.
„Ak ústne ústroje zostanú v koži, netreba ihneď bežať k lekárovi. Ľudské telo si s tým poradí samo,“ upokojuje verejnosť Mária Kazimírová. Miesto vpichu je však potrebné sledovať niekoľko dní. Lekára navštívte iba v prípade, ak sa na koži objaví červený, zväčšujúci sa fľak, alebo ak dostanete horúčku a príznaky podobné chrípke.
Ak chcete mať absolútnu istotu, vedci z SAV ponúkajú pre verejnosť špeciálnu službu. Kliešťa vytiahnutého z človeka môžete zaslať do laboratória na vyšetrenie na prítomnosť vybraných patogénov. Kompletné informácie o postupe zasielania a o živote týchto parazitov nájdu záujemcovia na oficiálnych weboch zoo.sav.sk a infokliest.sk.