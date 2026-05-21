Spojené štáty americké zažívajú bezprecedentný právny a politický konflikt, ktorý opäť otvára rany z útoku na Kapitol. Dvaja americkí policajti, ktorí 6. januára 2021 bránili sídlo Kongresu, podali na federálnom súde žalobu priamo proti prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. Pokúšajú sa tak zablokovať novovzniknutý štátny fond v hodnote takmer dvoch miliárd dolárov. Ten má podľa nich slúžiť ako skryté odškodné pre radikálov a povstalcov, ktorí na nich pred piatimi rokmi brutálne útočili.
Miliardový fond ako výsledok urovnania sporu s daňovým úradom
Kontroverzný vládny program nesie oficiálny názov Fond proti zneužívaniu štátnej moci a disponuje astronomickou sumou 1,776 miliardy dolárov (symbolický odkaz na rok vyhlásenia nezávislosti USA). Vznik fondu sprevádzajú mimoriadne neobvyklé finančné okolnosti:
- Pôvod peňazí: Fond bol zriadený na základe mimosúdneho urovnania obrieho sporu. Donald Trump žaloval federálny daňový úrad (IRS) o desať miliárd dolárov za to, že v minulosti unikli jeho daňové priznania do médií.
- Účel fondu: Oficiálne má ísť o finančné odškodnenie pre občanov, ktorí sa domnievajú, že s nimi Ministerstvo spravodlivosti USA pod vedením predchádzajúcich administratív zaobchádzalo nespravodlivo alebo politicky motivovane.
- Rozhodovacia komisia: O tom, kto peniaze reálne dostane, bude rozhodovať päťčlenný výbor kompletne vymenovaný ministrom spravodlivosti.
Žalobcovia Hodges a Dunn však vládny projekt označujú za protiústavný a v žalobe ho nekompromisne otitulovali ako „najdrzejší čin prezidentskej korupcie v tomto storočí“. Tvrdia, že Biely dom zneužíva štátny aparát na priame financovanie povstalcov a polovojenských skupín, ktoré páchali násilie v Trumpovom mene.
Amnestovaní útočníci v hľadáčiku odškodného
Olej do ohňa v máji 2026 prilial aj fakt, že len pred rokom úradujúci prezident Trump využil svoje prezidentské právomoci a udelil plošnú amnestiu takmer 1600 ľuďom obvineným v súvislosti s nepokojmi vo Washingtone. Situácia eskalovala po vyjadreniach nového ministra spravodlivosti.
Minister spravodlivosti USA Todd Blanche – ktorý bol pred nástupom do úradu osobným Trumpovým obhajcom – počas vypočúvania v Kongrese vznik fondu verejne obhajoval. Na priamu otázku navyše odmietol vylúčiť, že by na miliónové odškodné mohli mať nárok aj konkrétni výtržníci, ktorí počas útoku na Kapitol zranili viac ako stovku policajtov.
„Títo ľudia boli zničení, boli nezákonne vo väzení, ich rodiny boli úplne zruinované, došlo tam dokonca k samovraždám. Administratíva Joea Bidena bola hrozná a zaujatá. Týmto spôsobom im štát len spätne prepláca nespravodlivé právne náklady a výdavky,“ obhajoval fond Donald Trump pred novinármi.
Hrdinovia z Kapitolu opäť v boji proti Trumpovi
Proti prezidentovi sa na súde postavili dve známe tváre. Žalobu podal aktívny príslušník Metropolitnej polície Daniel Hodges a bývalý člen Kapitolskej polície Harry Dunn (ktorý aktuálne kandiduje do Kongresu za štát Maryland). Obaja muži v minulosti utrpeli pri obrane demokracie ťažké traumy a o brutalite davu svedčili aj pred vyšetrovacím výborom amerického Kongresu.
Máj 2026 tak v plnej nahote ukazuje, že trauma zo 6. januára 2021 v americkej spoločnosti stále žije a pre transformáciu ministerstva spravodlivosti naberá nový rozmer. Kým Donald Trump sa prostredníctvom bezprecedentného fondu pokúša o úplnú politickú rehabilitáciu a finančné odškodnenie svojich radikálnych stúpencov, žaloba dvoch elitných policajtov predstavuje poslednú právnu bariéru proti tomu, aby štátny rozpočet Spojených štátov priamo dotoval ľudí, ktorí sa pokúsili o násilný prevrat. Súdny proces bude pre celú krajinu kľúčovým testom limitov prezidentskej moci.