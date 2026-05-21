Bratislavským policajtom sa v priebehu necelých 24 hodín podarilo dosiahnuť zásadný prielom v prípade brutálnej vraždy. Kriminalisti z krajskej kriminálnej polície vo štvrtok dopoludnia zadržali osobu podozrivú zo stredajšieho útoku zbraňou, pri ktorom vyhasol ľudský život.
Zmena miesta činu a bleskové pátranie
K tragickému incidentu došlo v stredu večer v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Prvotné informácie policajných zložiek hovorili o tom, že k napadnutiu muža prišlo na Cabanovej ulici. Počas nočného vyšetrovania a zaisťovania stôp však nastal posun.
Chronológia policajného postupu prebiehala nasledovne:
- Streda večer: Oznámenie o útoku zbraňou. Napadnutý muž utrpel devastačné zranenia, ktorým priamo na mieste podľahol. Policajti okamžite uzatvorili okolie.
- Štvrtok ráno: Krajská kriminálka spresnila, že k samotnému krvavému útoku došlo na susednej Tranovského ulici. Zároveň bolo oficiálne vyhlásené pátranie po konkrétnom mužovi, ktorý mal disponovať informáciami k objasneniu tohto závažného skutku.
- Štvrtok dopoludnia: Blesková akcia bratislavských kriminalistov priniesla výsledok. Hľadaná osoba skončila v putách.
Podozrivý je v rukách detektívov
Polícia bezprostredne po zadržaní muža ubezpečila verejnosť, že na prípade sa intenzívne pracuje a podozrivá osoba je pod neustálym dohľadom strážcov zákona.
„Momentálne sú vykonávané všetky potrebné procesné úkony,“ stručne uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Vzhľadom na počiatočné štádium vyšetrovania zatiaľ polícia neposkytla informácie o motíve vraždy ani o identite zadržaného či obete.
Policajné zložky zároveň adresovali úprimné poďakovanie občanom Bratislavy, ktorí na sociálnych sieťach masívne zdieľali popis hľadanej osoby a svojimi všímavými podnetmi pomohli polícii k rýchlemu lokalizovaniu a zadržaniu podozrivého.