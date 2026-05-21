Na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) došlo k ostrej diplomatickej konfrontácii. Stály predstaviteľ Ukrajiny pri OSN Andrij Meľnyk oficiálne vyzval členské štáty, aby našli politický a právny mechanizmus na okamžité odňatie statusu stáleho člena Bezpečnostnej rady Ruskej federácii. Kyjev tento radikálny krok zdôvodňuje bezprecedentnou krutosťou ruskej agresie, systematickými útokmi na kritickú infraštruktúru a hrozivým nárastom počtu civilných obetí, ktorý v roku 2026 dosiahol rekordné maximá.
Najsmrtonosnejšie obdobie konfliktu: Počet obetí narástol o desiatky percent
Počas mimoriadnej diskusie Bezpečnostnej rady OSN o ochrane civilistov v ozbrojených konfliktoch predložil ukrajinský diplomat Andrij Meľnyk šokujúce štatistiky. Opieral sa o oficiálne dáta Monitorovacej misie OSN pre ľudské práva na Ukrajine, ktoré potvrdzujú, že situácia na bojisku sa pre bežných ľudí dramaticky zhoršuje.
Zverejnené čísla za prvé štyri mesiace roka 2026 hovoria jasnou rečou:
- Medziročný nárast o 21 %: Počet civilných obetí v období od januára do apríla 2026 stúpol o viac ako pätinu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025.
- Katastrofálny skok o 93 %: V porovnaní s rovnakými mesiacmi roka 2024 sa počet obetí medzi civilistami takmer zdvojnásobil.
- Historické maximum: Prvé štyri mesiace tohto roka sa podľa OSN stali pre ukrajinské civilné obyvateľstvo vôbec najsmrtonosnejším obdobím od začiatku celej ruskej invázie.
„Všetky právne záväzky chrániť civilné obyvateľstvo zostanú nakoniec prázdnymi slovami, ak nebudú potrestané akty agresie a súvisiace vojnové zločiny,“ zdôraznil Meľnyk pred diplomatmi z celého sveta.
Taktika dvojitého úderu: Cielená likvidácia záchranárov
Ukrajinský veľvyslanec pred Bezpečnostnou radou detailne opísal brutálne vojenské metódy, ktoré ruská armáda na ukrajinskom území aplikuje. Okrem systematických zimných útokov na energetickú infraštruktúru, ktorých cieľom bolo podľa neho „prinútiť milióny civilistov k podriadenosti“, upozornil na mimoriadne zákernú taktiku ruskej armády.
Ide o takzvanú taktiku „dvojitého úderu“ (double-tap strike):
- Prvotný útok: Ruské rakety alebo drony zasiahnu civilný objekt (napríklad obytný dom či infraštruktúru).
- Záchranná fáza: Na miesto nešťastia okamžite dorazia hasiči, lekári a civilní záchranári, ktorí pomáhajú raneným.
- Druhý útok: V krátkom časovom odstupe nasleduje na rovnaké miesto druhý úder, ktorého primárnym cieľom je zlikvidovať prichádzajúci zdravotnícky personál a prvosledové záchranné zložky.
Ruská agresia voči Ukrajine sa spomedzi všetkých globálnych konfliktov vyznačuje premyslenou krutosťou a chladným, systematickým charakterom násilia páchaného na bezbrannom obyvateľstve. Držať štát s takýmto registrom na poste garanta svetovej bezpečnosti je neudržateľné, vyhlásil Meľnyk.
Máj 2026 opäť otvára dlhodobú dilemu o reforme OSN. Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady disponuje právom veta, čo mu umožňuje zablokovať akúkoľvek rezolúciu namierenú proti vlastnej agresii. Výzva Andrija Meľnyka na právne vyhostenie Moskvy z tohto elitného klubu reflektuje absolútnu frustráciu Kyjeva z bezmocnosti medzinárodných inštitúcií v momente, kedy štatistiky OSN čiernym na bielom potvrdzujú rekordnú úmrtnosť civilistov. Nájsť mechanizmus na odňatie tohto statusu bez prekopania samotnej Charty OSN však zostáva najväčšou právnou výzvou moderného medzinárodného práva.