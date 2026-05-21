Organizácia Greenpeace zverejnila šokujúce zistenia o prítomnosti mikroplastov v populárnych detských výživách predávaných v praktických plastových kapsičkách. Laboratórne testy produktov od potravinárskych gigantov Nestlé a Danone potvrdili, že priamo z obalu sa do jedla uvoľňujú tisícky mikroskopických častíc. Zistenia vyvolávajú vážne obavy, či milióny rodičov po celom svete nevedome neohrozujú zdravie svojich najmenších detí.
Tisícky plastových častíc v jedinej porcii
Nová správa s názvom Drobné plasty, veľký problém poukazuje na skryté riziká spojené s mimoriadne obľúbeným typom balenia. Nezávislí výskumníci z nórskej organizácie SINTEF Ocean analyzovali v roku 2025 známe produkty – jogurtové pyré Gerber od spoločnosti Nestlé a ovocné pyré Happy Baby Organics od Danone. Výsledky testovania priniesli alarmujúce dáta:
- V každom grame analyzovanej výživy Gerber sa našlo v priemere 54 mikroplastových častíc. V prípade značky Happy Baby Organics to bolo až 99 častíc.
- Jediná čajová lyžička tak obsahuje približne 270 až 495 mikroplastov.
- Podľa odhadov štúdie môže jedna celá kapsička Gerber ukrývať viac ako 5 000 mikroplastových častíc, pri Happy Baby Organics toto číslo presahuje 11 000.
- Testy odhalili aj prítomnosť chemikálií súvisiacich s plastmi vrátane potenciálneho endokrinného disruptora, ktorý zasahuje do hormonálneho systému.
- Hlavným zdrojom kontaminácie je s najväčšou pravdepodobnosťou polyetylén, ktorým sú kapsičky zvnútra vystlané.
Pohodlie, ktoré môže poškodiť zdravie
Plastové vytláčacie kapsičky v posledných rokoch úplne ovládli trh. Vďaka agresívnemu marketingu a praktickosti pri cestovaní vytlačili tradičné sklenené poháriky a v roku 2025 už predstavovali 37,15 % globálneho trhu s detskou výživou. Každý deň sa ich predajú milióny kusov. Dojčatá a malé deti sú pritom voči toxickým látkam extrémne zraniteľné, keďže sa ich orgány len vyvíjajú a v pomere k svojej hmotnosti konzumujú veľké množstvo potravy.
„Kto z nás by niekedy nedal do ruky svojim deťom kapsičku s detskou výživou? Je to praktické, rýchle, dá sa to vziať na cesty. Zistenia našej štúdie však priniesli veľmi znepokojivé výsledky, je možné, že sme takto naše deti nevedome vystavovali mikroplastom. Spoločnosti ako Nestlé a Danone musia jasne vysvetliť, aké kroky podnikajú na odstránenie mikroplastov a nebezpečných chemických látok,“
uviedla zástupkyňa organizácie Greenpeace Katarína Ábelová.
Ekologická aj zdravotná hrozba
Boom plastových obalov na detskú stravu ide ruka v ruke s globálnym znečistením. Flexibilné viacvrstvové plasty sa veľmi ťažko recyklujú. Výrobcovia Nestlé a Danone sa navyše v globálnych auditoch hnutia Break Free From Plastic pravidelne umiestňujú na popredných priečkach najväčších znečisťovateľov planéty.
„Plasty dnes nepredstavujú problém iba pre prírodu – ich dôsledky čoraz viac zasahujú aj ľudské zdravie, a to už v najútlejšom veku. Obalové riešenia v potravinárstve sú často nastavené podľa ekonomických záujmov, nie podľa toho, čo je najbezpečnejšie pre spotrebiteľov,“
dodala Ábelová.
V čase, keď medzinárodné spoločenstvo rokuje o Globálnej dohode OSN o plastoch, predstavuje táto štúdia naliehavý budíček. Očakáva sa, že tlak odbornej verejnosti a ekologických organizácií na nadnárodné korporácie bude stúpať. Ak nedôjde k prísnejšej regulácii trhu a výrobcovia bezodkladne neprejdú na bezpečné, bezplastové alternatívy, riskujeme, že budeme celé generácie detí od útleho veku vystavovať skrytým zdravotným hrozbám plynúcim z toxického znečistenia.