Čínsky prezident Si Ťin-pching sa chystá na mimoriadne dôležitú diplomatickú misiu. Podľa informácií z juhokórejských vládnych kruhov by mohol už budúci týždeň navštíviť Severnú Kóreu. Jeho hlavným cieľom má byť prevzatie roly kľúčového mediátora medzi nevyspytateľným americkým prezidentom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Bezpečnostné prípravy a termín cesty
Návšteva čínskeho lídra v izolovanom Pchjongjangu by sa mala uskutočniť koncom mája alebo začiatkom júna. Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ situáciu oficiálne nekomentovalo, no viaceré zdroje naznačujú, že prípravy na najvyššej úrovni už prebiehajú.
Zákulisné informácie odhaľujú dôležité detaily pripravovanej misie:
- Bezpečnostný predvoj: Tím predstaviteľov čínskych bezpečnostných služieb už nedávno navštívil Severnú Kóreu, čo jasne signalizuje blížiacu sa prítomnosť hlavy štátu.
- Oživenie vzťahov: Čína zostáva pre režim najdôležitejším ekonomickým a politickým spojencom. Obe krajiny momentálne vyvíjajú enormné úsilie o posilnenie vzájomných väzieb, ktoré výrazne ochladli počas pandémie COVID-19.
- Recipročná návšteva: Kim Čong-un absolvoval cestu do Pekingu ešte v minulom roku, čím položil diplomatické základy pre aktuálne stretnutie.
Návrat k jadrovej diplomacii
Hlavným motívom cesty je však globálna bezpečnosť a snaha Pekingu nestratiť vplyv na dianie na Kórejskom polostrove. Vysokopostavený juhokórejský úradník pod podmienkou anonymity potvrdil strategický zámer čínskej delegácie.
„Si Ťin-pching sa bude snažiť pôsobiť ako hlavný sprostredkovateľ medzi jeho americkým náprotivkom Donaldom Trumpom a severokórejským vodcom Kim Čong-unom s cieľom naštartovať nový dialóg.“
Prípadná čínska mediácia prichádza v čase, keď Donald Trump otvorene deklaruje ochotu opäť si sadnúť za rokovací stôl so severokórejským lídrom. Americký prezident sa spolieha na "dobré vzťahy" z čias svojho prvého funkčného obdobia, keď sa s Kim Čong-unom stretol až trikrát. Ak Si Ťin-pching dokáže úspešne sprostredkovať oživenie diskusií o severokórejskom jadrovom programe, výrazne tým posilní medzinárodnú prestíž Pekingu a zároveň si poistí to, že Čína nebude pri akýchkoľvek dohodách medzi Washingtonom a Pchjongjangom odsunutá na vedľajšiu koľaj.