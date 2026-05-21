Letisko Václava Havla v Prahe zažilo v stredu večer mimoriadnu bezpečnostnú a zdravotnícku operáciu. Pristálo tam lietadlo s americkým občanom, ktorý prišiel v Afrike do priameho kontaktu s pacientom nakazeným ebolou. Hoci zatiaľ nevykazuje žiadne príznaky ochorenia, najbližšie týždne strávi v prísnej izolácii v špecializovanom nemocničnom bioboxe.
Prísne bezpečnostné opatrenia a prevoz do Bulovky
Americký lekár, ktorý patrí do tímu zdravotníkov bojujúcich s epidémiou, pricestoval do Prahy priamo z Ugandy. Česká strana nenechala nič na náhodu a okamžite po pristátí aktivovala krízový protokol. Z letiska bol muž prevezený do Fakultnej nemocnice Bulovka špeciálnou sanitkou vybavenou uzavretým transportným boxom.
V nemocničnom zariadení ho čaká mimoriadny režim:
- Izolácia v bioboxe: Pacient je umiestnený v špeciálnom nepriepustnom „stane“, ktorý bráni akémukoľvek úniku patogénov do okolia.
- Ochranné obleky: Zdravotnícky personál môže k mužovi pristupovať výhradne v celotelových ochranných odevoch s nezávislým dýchaním.
- 21-dňová karanténa: Muž nepredstavuje podľa úradov bezprostredné riziko, no musí zostať na pozorovaní minimálne tri týždne, čo zodpovedá inkubačnej dobe vírusu.
- Financovanie: Všetky náklady spojené s prevozom a nákladnou hospitalizáciou v plnej výške uhradia Spojené štáty.
Hrozba menom Bundibugyo
Aktuálna epidémia eboly sa šíri predovšetkým v Ugande a v Konžskej demokratickej republike (KDR). Ohniská sa nachádzajú najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Nákazu v tomto prípade nespôsobuje najznámejší variant Zaire, ale špecifický kmeň Bundibugyo.
„Kmeň Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia nižšiu úmrtnosť – na úrovni 37 percent, kým najrozšírenejšiemu variantu Zaire podľahne v Afrike až 90 percent infikovaných. Proti tomuto kmeňu však zatiaľ neexistujú schválené vakcíny ani špecifická liečba.“
Ebola naďalej zostáva jedným z najnebezpečnejších vírusových ochorení na svete. Prenáša sa kontaktom s krvou a telesnými tekutinami infikovaných zvierat, najmä netopierov, odkiaľ bleskovo preskakuje na človeka. Prítomnosť amerického lekára v strednej Európe je silným mementom, že v dnešnom prepojenom svete lokálne africké epidémie predstavujú permanentné globálne riziko. Pripravenosť špičkových pracovísk, akým je pražská Bulovka, je preto kľúčová pre zabránenie možného šírenia smrtiacich patogénov za hranice afrického kontinentu.