Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a šéf Bieleho domu Donald Trump absolvovali strategický telefonát zameraný na deeskaláciu napätia na Blízkom východe. Hlavnou témou bolo predĺženie krehkého prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom, no lídri nevynechali ani otázky regionálnej bezpečnosti v Sýrii a Libanone či prípravy na blížiaci sa aliančný summit v Turecku.
Nádej na trvalý mier s Iránom
Kancelária tureckého prezidenta informovala, že Recep Tayyip Erdogan v rozhovore s americkým náprotivkom otvorene privítal snahy o predĺženie prímeria medzi Spojenými štátmi a Iránom. Turecký líder zároveň vyjadril presvedčenie, že hlboké spory medzi stranami krvavého konfliktu je stále možné vyriešiť pri rokovacom stole.
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že diplomatické snahy naberajú na obrátkach, no neodpustil si tvrdé varovanie na adresu islamskej republiky.
„Rokovania sú v záverečnej fáze. Pokiaľ však Teherán nebude súhlasiť s mierovou dohodou, musia počítať s ďalšími útokmi.“
Kľúčové body vzájomnej agendy
Okrem priameho konfliktu medzi Washingtonom a Teheránom lídri diskutovali aj o širších bezpečnostných výzvach a bilaterálnych vzťahoch. Telefonát sa dotkol viacerých strategických oblastí:
- Sýrska otázka: Obnovenie stability v Sýrii označil turecký líder za mimoriadne dôležitý zisk pre celý okolitý región.
- Kríza v Libanone: Erdogan priamo vyzval USA, aby aktívne zabránili ďalšiemu zhoršovaniu bezpečnostnej a politickej situácie v Libanone.
- Summit NATO: Prípravy na nadchádzajúce vrcholné stretnutie lídrov Severoatlantickej aliancie v Ankare napredujú. Turecko podľa Erdogana pracuje na tom, aby bolo podujatie úspechom v každom aspekte.
Ankara sa v posledných týždňoch intenzívne profiluje ako kľúčový geopolitický mediátor. V spolupráci so sprostredkovateľským Pakistanom, Washingtonom aj samotným Teheránom sa snaží nájsť diplomatické východisko z blízkovýchodného konfliktu. Úspech týchto snáh však bude závisieť najmä od ochoty Iránu pristúpiť na americké podmienky a od toho, či krehké prímerie nakoniec neustúpi ďalšej vlne tvrdej vojenskej eskalácie.