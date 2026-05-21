Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok skončil na operačnom stole. Šéf rezortu musel náhle prerušiť svoj oficiálny pracovný program pre dlhodobé a zhoršujúce sa zdravotné problémy. Po úspešnom zákroku ho v najbližších dňoch čaká nevyhnutná rekonvalescencia a dočasný oddych od politických povinností.
Dlhodobé problémy s chrbticou si vyžiadali radikálne riešenie
Zástupcovia rezortu vnútra potvrdili, že minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podstúpil v stredu plánovaný operačný zákrok. Dôvodom hospitalizácie boli pretrvávajúce zdravotné ťažkosti, ktoré už nebolo možné odkladať.
Kľúčové informácie o zdravotnom stave ministra:
- Dlhodobé bolesti: Problémy s chrbticou ministra podľa rezortu výrazne obmedzovali už dlhší čas.
- Pracovný diskomfort: Bolesti mu nepríjemne komplikovali nielen bežný osobný život, ale aj náročný výkon ministerskej funkcie.
- Úspešný zákrok: Operácia prebehla bez komplikácií a prominentný pacient sa aktuálne cíti dobre.
Návrat do funkcie až po úplnom zotavení
Hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann verejnosť ubezpečil, že chod rezortu nie je nijako ohrozený. Minister sa po načerpaní síl a ukončení práceneschopnosti plánuje vrátiť k svojim povinnostiam.
„Absolvoval úspešný operačný zákrok. Pán minister sa cíti dobre, najbližšie dni bude potrebovať na rekonvalescenciu a zotavenie. Hneď, ako to dovolí jeho zdravotný stav, vráti sa k svojmu pracovnému programu v plnom nasadení.“
Dočasný výpadok šéfa jedného z najdôležitejších silových rezortov prichádza v čase mnohých politických a bezpečnostných výziev. Bežný chod ministerstva by to však ovplyvniť nemalo, keďže rutinnú agendu zatiaľ preberajú štátni tajomníci. Rýchlosť návratu Matúša Šutaja Eštoka do plného pracovného nasadenia bude závisieť výlučne od odporúčaní ošetrujúcich lekárov a úspešnosti jeho pooperačnej rehabilitácie.