Stredajší večer v bratislavskej mestskej časti Dúbravka poznačila krvavá tragédia. Neznámy páchateľ tam priamo na ulici zaútočil chladnou zbraňou na muža, ktorý vážnym zraneniam na mieste podľahol. Útočník z miesta činu ušiel a polícia po ňom aktuálne intenzívne pátra.
Záchranári mu už nedokázali pomôcť
K mimoriadne vážnemu incidentu došlo vo večerných hodinách na Cabanovej ulici. Na tiesňovú linku bolo prijaté hlásenie o napadnutí, po ktorom na miesto okamžite vyrazili záchranné zložky aj viaceré policajné hliadky.
Kľúčové fakty k zásahu:
- Čas hlásenia: Oznámenie o krvavom útoku prijala linka 158 presne o 20.09 h.
- Miesto činu: Cabanova ulica, nachádzajúca sa v bratislavskej Dúbravke.
- Následky: Napadnutý muž utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Operačné stredisko okamžite zmobilizovalo dostupné sily v teréne, no rýchlosť a brutalita útoku zanechali fatálne následky. K situácii sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave:
„Na ulicu Cabanova boli ihneď vyslané hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto sa tam už nachádzala rýchla zdravotná pomoc, ktorá už mužovi nedokázala pomôcť.“
Miesto činu aktuálne dokumentujú technici a vyšetrovatelia, ktorí zaisťujú všetky kľúčové stopy pre ďalšie konanie. Vzhľadom na to, že podozrivá osoba je stále na úteku, polícia vyzýva obyvateľov okolitých ulíc na zvýšenú opatrnosť. Prípad si už prevzala krajská kriminálka. Útočníkovi bude s najväčšou pravdepodobnosťou hroziť obvinenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy, za čo môže stráviť za mrežami desiatky rokov až doživotie.